Survivor Ayşe Elendi mi? Acun Ilıcalı'dan Ayağından Sakatlandığı Ortaya Çıkan Yarışmacıya Can Alıcı Soru!
Survivor Ayşe Elendi mi? Acun Ilıcalı'dan Ayağından Sakatlandığı Ortaya Çıkan Yarışmacıya Can Alıcı Soru!
Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölüm fragmanı kısa sürede gündeme damgasını vurdu. Yaşanan kavgaların dışında Ayşe'nin sakatlığı da dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı, konseye koltuk değneğiyle gelen Ayşe'ye 'Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?' diyen soruyor. Yıkıldığı belli olan Ayşe'nin diskalifiye olup olmayacağı da büyük bir merak konusu oldu.
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Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışmasının her bölümünde nefes kesen anlar yaşanırken sakatlık haberleri de peş peşe geliyor.
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Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanında bir süre önce tarak kemiğinde oluşan bir kırık sebebiyle yarışmaya ara veren Ayşe Yüksel dikkat çekti.
Koltuk değnekleriyle tek başına olduğu konseye katılan Ayşe Yüksel ve Acun arasındaki konuşma kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.
Söze "Sakatlıklara nasıl baktığımızı biliyorsun" diyerek giren Acun Ilıcalı sonrasında asıl can alıcı soruyu sordu.
Ünlü sunucunun "Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?" sorusu Ayşe'nin hem kendisini hem de hayranlarını üzdü.
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Soru sonrası yıkıldığı her halinden belli olan Ayşe'nin elenip elenmeyeceği de bu akşamki bölümle birlikte ortaya çıkacak.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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