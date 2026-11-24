Ötegen'in anlatımına göre mezar, Zamantı Irmağı kenarında, Hüseyinli ve Yenice mahalleleri civarında yer alıyor. Bölge daha önce Hitit ve Roma dönemlerinde önemli bir yerleşim merkeziymiş. Yakınında Fraktin Kaya Anıtı, tarihi yerleşim birimleri, Çinçin Mağaraları ve Direkli Mağara bulunuyor. Vadinin karşı tarafında ise Çukuryurt Kaya Mezarları yer alıyor.

Romalılar döneminde ırmak kenarına ve herkesin görebileceği yüksek yerlere mezar yapmanın gelenek olduğunu belirten Ötegen, mantar kayanın da yerleşim birimlerinin ortasında ve herkesin görebileceği bir noktada bulunması nedeniyle mezar için seçilmiş olabileceğini ifade ediyor. Mezarın bulunduğu yer ırmaktan yaklaşık 1 kilometre yukarıda.