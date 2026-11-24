Rüzgarın Mantara Çevirdiği Kayanın Tepesinde 2 Bin Yıllık Gizemli Mezar Buldular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kayseri'nin Develi ilçesinde, Gümüşören Barajı kıyısında rüzgar aşındırmasıyla mantar şekline gelen bir kayanın üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir tekne mezar bulundu. Keşif, hem tarihi hem de jeolojik açıdan dikkat çekiyor.
Detaylar 👇
Kaynak: DHA
Develi'de saha incelemesi yapan tarih araştırmacısı, rüzgar aşındırmasıyla oluşan mantar kayayı fark etti.
Yaklaşık 1297 rakımdaki bölgenin Hitit ve Roma dönemlerinde önemli bir yerleşim birimi olduğu belirtiliyor.
Mantar kaya ile üzerindeki mezarın birlikte akademik olarak incelenmesi ve tescillenmesi talep ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın