10 Yıldır Beklenen Tünel Açılıyor: 2 Şehir Arası 4 Saatlik Yol 20 Dakikaya Düşecek
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Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarında sona gelindi. Yaklaşık 10 yıldır süren projede 7 bin 420 metrelik tünelin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Tünel, iki il arasındaki seyahat süresini yaklaşık 20 dakika kısaltacak.
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Kaynak: İHA
Toros Dağları'nda 2016'da başlayan proje, kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan geçidi ortadan kaldıracak.
Daha düşük rakımdan geçen yeni yol, yolculuk süresini ve yıllık 910 milyon liralık maliyeti azaltacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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