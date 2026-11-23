Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki Alacabel Geçidi'nde 2016 yılında başlayan çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki proje, 7 bin 420 metrelik çift tüplü tünel ile 11,8 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Zorlu Toros coğrafyasında yürütülen yapım sürecinde tünelin uzunluğu 7 bin 360 metreden 7 bin 420 metreye çıkarıldı ve yapı Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında yer alacak.

Tünelde kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlanırken asfaltlama, aydınlatma, elektrik, kamera sistemleri, havalandırma ve yangın güvenliği gibi teknik donanımların tamamlanması için çalışmalar sürüyor.