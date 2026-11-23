Fury, Kasım 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Belgeselde anlattığına göre asıl zor dönem bundan sonra başladı. Klitschko ile Ekim 2016'da yapması planlanan rövanş maçına 'tıbben dövüşmeye uygun değil' gerekçesiyle çıkamadı. Boksör o dönemde yasaklı madde ve alkol bağımlılığıyla boğuştuğunu, kilo aldığını daha önce de açıklamıştı.

Haziran 2016'da şüpheli kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sky Sports'un aktardığına göre Fury, hastanede 'radyonun kendisiyle konuşmaya başladığını' ve kafasındaki seslerin kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söylüyor.

Fury, yaşadıklarını şu sözlerle tarif etti: 'Yaşadığım karanlığı kelimeler anlatamaz. Cehennem çukurlarının yaşayan bir versiyonuydu.' Bir noktada 'kapısı kilitli, duvarları kapitone bir odada' sonlanacağından yüzde 100 emin olduğunu, bunun da kendisini çok korkuttuğunu ekledi. Geceleri uyanıp kaygı krizine girdiğini, bunu aşamadığını belirten Fury, Londra'da bir psikiyatriste gittiğini söyledi: 'Bana bir sürü soru sordu, bütün kutucukları işaretledim. Depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk.'