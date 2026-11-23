Tyson Fury'ye Şizofreni Teşhisi Konduğu Ortaya Çıktı: Netflix Belgeselinde Bipolar Bozukluğunu da Anlattı
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Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Tyson Fury, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak 'Tyson Fury' belgeselinde şizofreni teşhisi konduğunu açıkladı. Teşhis, 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenip şampiyon olmasının hemen ardından geldi; Fury ayrıca 2017'de bipolar bozukluk teşhisi aldığını da anlatıyor. Boksör, 11 Aralık'ta Anthony Joshua ile Cardiff'te ringe çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: TMZ, Sky Sports, CNN
Fury'ye şizofreni teşhisi, Wladimir Klitschko'yu yenip dünya ağır sıklet şampiyonu olmasının hemen ardından kondu.
Eşi Paris Fury, hastanedeki o günü "Gitmişti, şalteri indirmişti" sözleriyle anlattı.
Fury 2026'da iki galibiyetle ringe döndü, şimdi 11 Aralık'ta Anthony Joshua ile karşılaşacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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