Tek Yumruk Yetti: Anthony Joshua, Jake Paul'un Çenesini Kırdı!
Boks dünyasında uzun süredir konuşulan Anthony Joshua - Jake Paul karşılaşması sona erdi. Eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Jake Paul’u altıncı rauntta nakavt etti. Maçın hemen ardından Paul’un çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Yayın sırasında ve sonrasında paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
6. rauntta gelen sert darbeler sonrası ring, sessizliğe büründü
Nakavt sonrası görüntüler sosyal medyada gündem yarattı
İşte Jake Paul'un gönderisi 👇🏻
Maç sonrası açıklamalar da geldi
