Tek Yumruk Yetti: Anthony Joshua, Jake Paul'un Çenesini Kırdı!

Tek Yumruk Yetti: Anthony Joshua, Jake Paul'un Çenesini Kırdı!

20.12.2025 - 12:08

Boks dünyasında uzun süredir konuşulan Anthony Joshua - Jake Paul karşılaşması sona erdi. Eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Jake Paul’u altıncı rauntta nakavt etti. Maçın hemen ardından Paul’un çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Yayın sırasında ve sonrasında paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

6. rauntta gelen sert darbeler sonrası ring, sessizliğe büründü

6. rauntta gelen sert darbeler sonrası ring, sessizliğe büründü

Karşılaşmanın 6. raundunda Anthony Joshua’nın sağ eliyle bulduğu net darbe, Jake Paul’un dengesini tamamen kaybetmesine yol açtı. Paul, art arda aldığı yumrukların ardından yere yığıldı ve hakemin sayımıyla mücadele sona erdi. Nakavt anı, salonda kısa süreli sessizlik yaratırken tribünlerde büyük hareketlilik yaşandı.

Maç sonrası kameralara yansıyan görüntülerde Jake Paul’un ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, çenesinde kırık oluştuğu iddialarını güçlendirdi.

Nakavt sonrası görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Nakavt sonrası görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Jake Paul’un yüzündeki kanlı görüntüler, kısa sürede X ve Instagram başta olmak üzere pek çok platformda gündeme oturdu. Karşılaşmayı izlemeyen kullanıcılar dahi paylaşılan videolar üzerinden maçı tartışmaya başladı.

Karşılaşma sonrası yapılan yorumlarda, Joshua’nın fiziksel gücü ile Paul’un dayanıklılığı karşılaştırıldı. Paul’un defalarca ayağa kalkması takdir toplarken, aldığı sert darbelerin etkisi maç sonrasında net biçimde hissedildi.

İşte Jake Paul'un gönderisi 👇🏻

İşte Jake Paul'un gönderisi 👇🏻
twitter.com

'Çift çene kırığı. Bana 10 gün içinde Canelo’yu verin.'

Maç sonrası açıklamalar da geldi

Maç sonrası açıklamalar da geldi

36 yaşındaki Anthony Joshua, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada rakibine saygı gösterdi. Joshua, 'Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi mücadele etti. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim ile hedefime ulaştım' ifadelerini kullandı.

Jake Paul ise mağlubiyetin ardından açıklamalarında şu sözlere yer verdi: 'Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu.'

