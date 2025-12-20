Tek Yumruk Yetti: Anthony Joshua, Jake Paul'un Çenesini Kırdı!

36 yaşındaki Anthony Joshua, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada rakibine saygı gösterdi. Joshua, 'Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi mücadele etti. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim ile hedefime ulaştım' ifadelerini kullandı.

Jake Paul ise mağlubiyetin ardından açıklamalarında şu sözlere yer verdi: 'Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu.'