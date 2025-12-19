onedio
57 Milyon Liralık Loto İkinci Kez Vurdu: İmkansız Denilen Oldu! Olasılığı 24 Trilyonda 1

57 Milyon Liralık Loto İkinci Kez Vurdu: İmkansız Denilen Oldu! Olasılığı 24 Trilyonda 1

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 11:30

İhtimallerin neredeyse imkansız kabul edildiği nadir olaylardan biri İngiltere’de yaşandı. Gallerli Richard Davies ve eşi Faye Stevenson-Davies, Ulusal Piyango’dan ikinci kez milyon sterlinlik ikramiye kazandı. İlk büyük kazanç 2018 yılında gelmişti. Aradan geçen yıllara rağmen şans tekrar yüzlerini güldürdü. 

Uzmanlar, ortaya çıkan tabloyu matematiksel olarak açıklamakta zorlanıyor.

İlk büyük kazanç 2018'de gelmişti

İlk büyük kazanç 2018’de gelmişti

Richard Davies 49 yaşında, Faye Stevenson-Davies ise 43 yaşında. Çift, Haziran 2018 tarihinde EuroMillions Millionaire Maker çekilişinde 1 milyon sterlinlik ikramiye kazanmıştı. Yaklaşık 57 milyon liraya denk gelen ödül, yaşamlarında önemli değişimler yaratmıştı. Buna rağmen piyango alışkanlığı tamamen sona ermedi.

Kazanç sonrasında çevreyle paylaşımlar ön plana çıktı. Arabalar hediye edildi, yerel rugby takımına minibüs bağışlandı, yakın çevreye maddi destek sağlandı. Faye Stevenson-Davies, Ulusal Piyango tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Tekrar yaşanma ihtimalinin ne kadar uçuk olduğunun farkındaydık. Yine de inanıldığında her şeyin mümkün olduğunu gösterdik.'

Ücretsiz bilet zinciri ikinci milyonu getirdi

Ücretsiz bilet zinciri ikinci milyonu getirdi

İkinci büyük kazanç klasik yöntemle gelmedi. Richard Davies, süreci BBC Radio Wales Drive programında detaylı şekilde anlattı. Lotto çekilişlerinde iki numara eşleştiğinde otomatik olarak sonraki çekiliş için 'Lucky Dip' adı verilen ücretsiz bilet kazanılıyor. Davies çiftinin hikayesi tam olarak burada başladı.

Dört çekiliş boyunca üst üste ücretsiz bilet elde edildi. Zincirin son halkasında beş ana numara ve bonus top eşleşti. 26 Kasım tarihli çekiliş, ikinci milyon sterlini getirdi. EuroMillions Millionaire Maker ile Lotto’daki söz konusu eşleşmenin birlikte gerçekleşme ihtimali 24 trilyonda 1 olarak hesaplandı.

İki kez milyoner oldular ama hayat değişmedi

İki kez milyoner oldular ama hayat değişmedi

Yüklü kazançlara rağmen yaşam düzeninde radikal değişimler görülmedi. Kuaförlük geçmişi bulunan Richard Davies, Cardiff’te evsizler için faaliyet gösteren ve Ulusal Piyango fonu alan barınakta gönüllü olarak çalışıyor. Aynı zamanda kuryelik yapıyor ve Noel döneminde haftanın yedi günü çalışmayı planlıyor.

Faye Stevenson-Davies ise eski hemşire kimliğiyle gönüllü mutfaklarda görev almayı sürdürüyor. Çift, ikinci kazanç sonrası plan yapmak için acele etmediklerini belirtiyor ve “Anın tadını çıkarmak istiyoruz” mesajını veriyor.

