57 Milyon Liralık Loto İkinci Kez Vurdu: İmkansız Denilen Oldu! Olasılığı 24 Trilyonda 1

Yüklü kazançlara rağmen yaşam düzeninde radikal değişimler görülmedi. Kuaförlük geçmişi bulunan Richard Davies, Cardiff’te evsizler için faaliyet gösteren ve Ulusal Piyango fonu alan barınakta gönüllü olarak çalışıyor. Aynı zamanda kuryelik yapıyor ve Noel döneminde haftanın yedi günü çalışmayı planlıyor.

Faye Stevenson-Davies ise eski hemşire kimliğiyle gönüllü mutfaklarda görev almayı sürdürüyor. Çift, ikinci kazanç sonrası plan yapmak için acele etmediklerini belirtiyor ve “Anın tadını çıkarmak istiyoruz” mesajını veriyor.