57 Milyon Liralık Loto İkinci Kez Vurdu: İmkansız Denilen Oldu! Olasılığı 24 Trilyonda 1
İhtimallerin neredeyse imkansız kabul edildiği nadir olaylardan biri İngiltere’de yaşandı. Gallerli Richard Davies ve eşi Faye Stevenson-Davies, Ulusal Piyango’dan ikinci kez milyon sterlinlik ikramiye kazandı. İlk büyük kazanç 2018 yılında gelmişti. Aradan geçen yıllara rağmen şans tekrar yüzlerini güldürdü.
Uzmanlar, ortaya çıkan tabloyu matematiksel olarak açıklamakta zorlanıyor.
İlk büyük kazanç 2018’de gelmişti
Ücretsiz bilet zinciri ikinci milyonu getirdi
İki kez milyoner oldular ama hayat değişmedi
