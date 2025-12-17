onedio
Paris Tahtını Kaybediyor: 2026'da Seyahat Trendi Değişti! Avrupa'da Yeni Gözde Başkenti

Paris Tahtını Kaybediyor: 2026’da Seyahat Trendi Değişti! Avrupa’da Yeni Gözde Başkenti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 12:30

Avrupa seyahat planları değişiyor. Klasik rotalar yerini yükselen başkentlere bırakıyor. Turizm arama motoru Kayak tarafından paylaşılan son veriler, 2026 için dikkat çekici tablo ortaya koydu. Çekya’nın başkenti Prag, artan ilgi oranıyla listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlara göre yükseliş tesadüf değil, güçlü nedenlere dayanıyor.

Kayak, verileri açıkladı: İlgi yüzde 180 arttı!

Kayak, verileri açıkladı: İlgi yüzde 180 arttı!

Travel Off Path’in aktardığı bilgilere göre Prag, 2026 için Avrupa’nın en çok aranan destinasyonu konumuna yükseldi. Kayak verileri, şehre yönelik seyahat planlamalarında yüzde 180 artış yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, söz konusu yükselişi son yılların en dikkat çekici turizm trendlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Araştırmalarda Prag, Paris ve Barselona gibi klasik destinasyonları geride bıraktı. Orta Çağ mimarisi, korunmuş tarihi dokusu ve şehir geneline yayılan estetik atmosfer, seyahat severlerin rotasını Çekya’ya çevirmesinde etkili oldu.

Ulaşım kolaylaştı, Prag daha erişilebilir hale geldi

Ulaşım kolaylaştı, Prag daha erişilebilir hale geldi

Prag’a yönelik talep artışında ulaşım ağındaki genişleme önemli rol oynuyor. 2026 yaz döneminden itibaren ABD çıkışlı iki yeni direkt uçuş hattının devreye girmesi bekleniyor. Havayolu bağlantılarındaki artış, özellikle Amerikalı turist sayısında ciddi yükseliş anlamına geliyor.

Fiyat dengesi de Prag’ı öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor. Yeme içme, şehir turları ve günlük harcamalar; Londra, Münih ya da Kopenhag gibi başkentlerle kıyaslandığında daha erişilebilir seviyede seyrediyor. Noel pazarları döneminde dahi maliyetlerin kontrollü kalması, şehri dört mevsim cazip kılıyor.

Prag, açık hava müzesi tanımını fazlasıyla karşılayan şehirler arasında gösteriliyor

Prag, açık hava müzesi tanımını fazlasıyla karşılayan şehirler arasında gösteriliyor

Fotoğrafların yetersiz kaldığı Orta Çağ atmosferi, kenti adım adım gezen ziyaretçileri etkiliyor. Karl Köprüsü, Eski Şehir Meydanı ve Prag Kalesi, şehirle özdeşleşen simgeler arasında bulunuyor.

Mimari zenginliğin yanı sıra mutfak kültürü de dikkat çekiyor. Ucuz bira kültürüyle tanınan Prag, doyurucu geleneksel Çek yemekleriyle öne çıkıyor. Soslarıyla bilinen knedlikler, ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Şehir içi ulaşımda önerilen PID toplu taşıma kartı ise pratik kullanım ve ekonomik avantaj sağlıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
