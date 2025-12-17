Paris Tahtını Kaybediyor: 2026’da Seyahat Trendi Değişti! Avrupa’da Yeni Gözde Başkenti
Avrupa seyahat planları değişiyor. Klasik rotalar yerini yükselen başkentlere bırakıyor. Turizm arama motoru Kayak tarafından paylaşılan son veriler, 2026 için dikkat çekici tablo ortaya koydu. Çekya’nın başkenti Prag, artan ilgi oranıyla listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlara göre yükseliş tesadüf değil, güçlü nedenlere dayanıyor.
Kayak, verileri açıkladı: İlgi yüzde 180 arttı!
Ulaşım kolaylaştı, Prag daha erişilebilir hale geldi
Prag, açık hava müzesi tanımını fazlasıyla karşılayan şehirler arasında gösteriliyor
