Paris Tahtını Kaybediyor: 2026’da Seyahat Trendi Değişti! Avrupa’da Yeni Gözde Başkenti

Travel Off Path’in aktardığı bilgilere göre Prag, 2026 için Avrupa’nın en çok aranan destinasyonu konumuna yükseldi. Kayak verileri, şehre yönelik seyahat planlamalarında yüzde 180 artış yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, söz konusu yükselişi son yılların en dikkat çekici turizm trendlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Araştırmalarda Prag, Paris ve Barselona gibi klasik destinasyonları geride bıraktı. Orta Çağ mimarisi, korunmuş tarihi dokusu ve şehir geneline yayılan estetik atmosfer, seyahat severlerin rotasını Çekya’ya çevirmesinde etkili oldu.