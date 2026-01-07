Çekim Hatası mı? Avrupa Yakası'nda Her Sahnede Gördüğümüz Mikrofonun Gizemi Açıklandı

Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizilerinin başında gelen Avrupa Yakası'nı şimdilerde bile ilk günkü heyecanla izlesek de şu an internette yer alan bölümlerde beklenmedik bir detayla karşılaşıyoruz. Avrupa Yakası'nın neredeyse her bölümünde oyuncuların sesini alabilmek için tutulan mikrofon gözümüze çarpıyor. Fakat yıllar önce televizyonda izlediğimizde böyle bir detaydan haberdar değildik.

Avrupa Yakası'ndaki mikrofon detayının bir çekim hatası olduğunu düşünsek de bir TikTok kullanıcısı bunun ekran boyutuyla alakalı olduğunu detaylı bir videoyla açıkladı.