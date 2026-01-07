Çekim Hatası mı? Avrupa Yakası'nda Her Sahnede Gördüğümüz Mikrofonun Gizemi Açıklandı
Efsane dizi Avrupa Yakası'nı günümüzde hala zevkle izliyoruz. Fakat ilk yayınlandığı dönemle şu an yayınlanan bölümler arasında ciddi bir fark var. Avrupa Yakası'nın internette yayınlanan bölümlerinin neredeyse her birinde oyuncuların üzerine doğru tutulan mikrofonları rahatlıkla görebiliyoruz. Peki, bu bir çekim hatası mı?
Kaynak: @filmvediziler_7
Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası kesinlikle unutulmaz diziler arasında yer alıyor.
