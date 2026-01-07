onedio
Çekim Hatası mı? Avrupa Yakası'nda Her Sahnede Gördüğümüz Mikrofonun Gizemi Açıklandı

Avrupa Yakası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 08:52

Efsane dizi Avrupa Yakası'nı günümüzde hala zevkle izliyoruz. Fakat ilk yayınlandığı dönemle şu an yayınlanan bölümler arasında ciddi bir fark var. Avrupa Yakası'nın internette yayınlanan bölümlerinin neredeyse her birinde oyuncuların üzerine doğru tutulan mikrofonları rahatlıkla görebiliyoruz. Peki, bu bir çekim hatası mı?

Kaynak: @filmvediziler_7

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası kesinlikle unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizilerinin başında gelen Avrupa Yakası'nı şimdilerde bile ilk günkü heyecanla izlesek de şu an internette yer alan bölümlerde beklenmedik bir detayla karşılaşıyoruz. Avrupa Yakası'nın neredeyse her bölümünde oyuncuların sesini alabilmek için tutulan mikrofon gözümüze çarpıyor. Fakat yıllar önce televizyonda izlediğimizde böyle bir detaydan haberdar değildik.

Avrupa Yakası'ndaki mikrofon detayının bir çekim hatası olduğunu düşünsek de bir TikTok kullanıcısı bunun ekran boyutuyla alakalı olduğunu detaylı bir videoyla açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

