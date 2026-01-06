onedio
Kocası Kalp Krizi Geçirmekten Korktuğu İçin 2 Yıldır Cinsellik Yaşamadıklarını İtiraf Etti

Esra Demirci
06.01.2026 - 16:10

Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci'ye bu defa kocası kalp krizi geçirmekten korktuğu için tam 2 yıldır cinsellik yaşayamayan kadının isyanı damga vurdu. Esra Ezmeci, takipçisinin bu sorununa yanıt verdi.

Kalp krizi geçirmekten korkan kocasıyla 2 yıldır cinsellik yaşayamayan kadın, Esra Ezmeci'ye dert yandı.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, televizyon programının yanı sıra sosyal medyada takipçilerinden gelen sorulara yanıt veriyor. Kadın-erkek ilişkilerine dair soruların her birini cevaplayan Ezmeci, kocasının kalp krizi korkusu nedeniyle 2 yıldır cinsellik yaşayamayan kadının derdine derman oldu.

Kadının sorununa videolu yanıt veren Esra Ezmeci, 'Bunun çözümü cinsellik yaşamamak değil. Korkuyu güçlendirmemek için korkunun dediğini yapmamak lazım. Gitsin eşiniz fiziksel muayenesini olsun, kalp testlerini yaptırsın, sağlığından emin olsun sonra psikoloğa, terapiste gidin. Bu korkunun yersiz olduğunu öğrensin ve birlikteliğe devam edin' dedi.

Esra Ezmeci'nin yorumunu buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
