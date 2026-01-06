Kocası Kalp Krizi Geçirmekten Korktuğu İçin 2 Yıldır Cinsellik Yaşamadıklarını İtiraf Etti
Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci'ye bu defa kocası kalp krizi geçirmekten korktuğu için tam 2 yıldır cinsellik yaşayamayan kadının isyanı damga vurdu. Esra Ezmeci, takipçisinin bu sorununa yanıt verdi.
Kalp krizi geçirmekten korkan kocasıyla 2 yıldır cinsellik yaşayamayan kadın, Esra Ezmeci'ye dert yandı.
Esra Ezmeci'nin yorumunu buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
