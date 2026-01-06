onedio
Haberler
560 Bölümdür Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu'dan Açıklamalar

Arka Sokaklar
Esra Demirci
06.01.2026 - 15:43

Arka Sokaklar dizisinde 17 sezon ve 560 bölümdür Nazike karakterine hayat veren Nazlı Tosunoğlu, Size Göre programına konuk oldu. Nazlı Tosunoğlu, bunca yıldır rol aldığı Arka Sokaklar hakkında konuştu. 

KAYNAK: Size Göre

Arka Sokaklar'a 3. sezonda dahil olan Nazlı Tosunoğlu, 560 bölümdür Nazike karakterini canlandırıyor. 'Size Göre' programına konuk olan Tosunoğlu, Arka Sokaklar'dan ilk rol teklifi geldiğinde Nazike'nin yan rol olduğunu düşündüğünü ve 3-4 bölüm sonra başka bir işe geçeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Nazlı Tosunoğlu'nun Arka Sokaklar açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

