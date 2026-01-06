560 Bölümdür Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu'dan Açıklamalar
Arka Sokaklar dizisinde 17 sezon ve 560 bölümdür Nazike karakterine hayat veren Nazlı Tosunoğlu, Size Göre programına konuk oldu. Nazlı Tosunoğlu, bunca yıldır rol aldığı Arka Sokaklar hakkında konuştu.
KAYNAK: Size Göre
20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu, dizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Nazlı Tosunoğlu'nun Arka Sokaklar açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
