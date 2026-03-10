O Ülke Nasıl Listede Olmaz? Gezgin Onurcan Çam Türkiye'yi En Çok Seven 5 Ülkeyi Sıraladı

5- Endonezya: Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'da halk Türklere karşı oldukça ılımlı bir yaklaşım sergiliyor. Türk dizilerinin ve kültürel bağların etkisiyle özellikle Türk erkeklerine karşı büyük bir ilgi ve sevgi duyuluyor.

4- Cezayir: Cezayir’e gittiğinizde Türk olduğunuzu söylediğiniz an size 'el üstünde' bakılıyor. Derin bir tarihsel bağın ve ortak kültürün bir sonucu olarak, bir Cezayirli ile tanıştığınızda gözlerindeki Türk sevgisini net bir şekilde görebiliyorsunuz.

3- Afganistan: Bu zorlu coğrafyada Türklerin adeta 'inanılmaz bir dokunulmazlığı' var. Afgan halkı Türklere karşı çok büyük bir saygı besliyor; Türk olduğunuzu öğrendiklerinde size karşı olan hürmetleri ve sevgileri katlanarak artıyor.

2- Azerbaycan: 'Bir millet, iki devlet' felsefesinin en canlı örneği. Karşılıklı sarsılmaz bir kardeşlik bağı var. Her an her yerden Türkiye'ye selam gönderen, bizi kendinden ayırmayan, sarsılmaz bir dostluğa sahip ülke.

1- Pakistan: Listenin zirvesinde yer alan Pakistan'da Türkler, Pakistanlılardan bile daha çok seviliyor olabilir. Türkiye'yi güçlü ve modern bir Müslüman ülke olarak görüp 'rol model' alıyorlar. Sokaklarda 'Turkey Pakistan Brother' (Türkiye-Pakistan Kardeştir) sloganıyla karşılaşmanız çok olası.