Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Margot Robbie'yi Gören Tanıyamadı!

Ünlü oyuncu, son dönemde özellikle Wuthering Heights uyarlamasıyla gündemde. Filmdeki partneri Jacob Elordi ile yakaladığı uyum, aylardır sinema dünyasının en çok konuşulan konusu.

Emily Brontë’nin klasik romanından uyarlanan bu yeni yapımın, güçlü atmosferi ve oyuncu kadrosuyla oldukça iddialı. Hatta bazı yorumlara göre film, son yıllarda azalan “sinemaya gitme alışkanlığını” yeniden canlandırabilecek türden bir proje.

Uzun bir süredir Margot Robbie ile Jacob Elordi’nin hem ekrandaki uyumu hem de set dışında birbirlerine yaptıkları jestleri konuşuyoruz biliyorsunuz... İkilinin ellerini birbirlerinin üzerinden çekemeyen halleri sık sık tüm gözleri üzerlerine çekmelerine sebep oluyor. Film de hala vizyonda, rağbet görmeye devam ediyor!