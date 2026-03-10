onedio
Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Margot Robbie'yi Gören Tanıyamadı!

Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Margot Robbie'yi Gören Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
10.03.2026 - 20:11

Ünlü oyuncu Margot Robbie, katıldığı bir davette yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır imzası haline gelen sarı saçlarını kestiren Robbie’nin kısa saçları sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un en gözde yıldızlarından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de cazibesiyle yıllardır gündemden düşmeyenlerden!

Hollywood’un en gözde yıldızlarından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de cazibesiyle yıllardır gündemden düşmeyenlerden!

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, kariyerine televizyon projeleriyle başlasa da kısa sürede Hollywood’un en dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle The Wolf of Wall Street, Suicide Squad, I, Tonya ve elbette tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie filmiyle adını sinema tarihine yazdırmayı başardı.

Güzelliği, enerjisi ve kamera karşısındaki karizmasıyla sık sık “Hollywood’un en çekici kadınları” listelerinde yer alan Robbie, yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da magazinin gözdesi. Yıllardır yapımcı Tom Ackerley ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, aynı zamanda Hollywood’da hakkında konuşulan ilginç detaylarla özellikle de ayaklarıyla gündeme geliyor.

Son dönemde gündemimizde olmasının sebebi ise ortalığı kasıp kavuran o film; Wuthering Heights.

Son dönemde gündemimizde olmasının sebebi ise ortalığı kasıp kavuran o film; Wuthering Heights.

Ünlü oyuncu, son dönemde özellikle Wuthering Heights uyarlamasıyla gündemde. Filmdeki partneri Jacob Elordi ile yakaladığı uyum, aylardır sinema dünyasının en çok konuşulan konusu.

Emily Brontë’nin klasik romanından uyarlanan bu yeni yapımın, güçlü atmosferi ve oyuncu kadrosuyla oldukça iddialı. Hatta bazı yorumlara göre film, son yıllarda azalan “sinemaya gitme alışkanlığını” yeniden canlandırabilecek türden bir proje. 

Uzun bir süredir Margot Robbie ile Jacob Elordi’nin hem ekrandaki uyumu hem de set dışında birbirlerine yaptıkları jestleri konuşuyoruz biliyorsunuz... İkilinin ellerini birbirlerinin üzerinden çekemeyen halleri sık sık tüm gözleri üzerlerine çekmelerine sebep oluyor. Film de hala vizyonda, rağbet görmeye devam ediyor!

Ancak bugün Margot Robbie bambaşka bir konuyla sosyal medyada konuşuluyor.

Ancak bugün Margot Robbie bambaşka bir konuyla sosyal medyada konuşuluyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir etkinlikte yeni imajıyla objektiflere yansıdı. Robbie’nin yıllardır imzası haline gelen doğal sarı saçlarını kestirerek kısa saç tercih etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Margot Robbie’nin yeni tarzı hayranlarını ikiye bölerken, sosyal medya kullanıcıları da konuya kayıtsız kalmadı. Elbette ki bu değişim Türklerin meşhur goygoyundan da kaçamadı…

Ve ortaya yine birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
