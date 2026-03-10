onedio
Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti

Trabzonspor’un Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti

10.03.2026 - 20:05

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılarından olan Orhan Kaynak, kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Kulüp tesislerinden hastaneye kaldırılan Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Tekke'nin yardımcılarından olan Orhan Kaynak, bugün kulüp tesislerinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Fatih Tekke’nin yardımcılarından olan Orhan Kaynak, bugün kulüp tesislerinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

İlk müdahale Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldıktan sonra Kaynak, KTÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kaynak’ın durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Orhan Kaynak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

