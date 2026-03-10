Trabzonspor’un Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılarından olan Orhan Kaynak, kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Kulüp tesislerinden hastaneye kaldırılan Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Tekke’nin yardımcılarından olan Orhan Kaynak, bugün kulüp tesislerinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın