Şaşırtan İstatistik! Türkiye Deplasmanları Liverpool'a Yaramıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 13:14

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu için Liverpool'la karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak olan önemli maçta Liverpool'un Türkiye karnesi dikkat çekiyor. Kırmızılar için İstanbul'un yeri 2005 finalindeki mucize geri dönüşten ötürü farklı olsa da Türk takımlarıyla oynadıkları maçtaki karneleri dikkat çekiyor.

7 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet

7 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet

20 Ekim 1976'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşan Liverpool 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

26 Şubat 2002'de Şampiyonlar Ligi ikinci grup aşamasında ise Galatasaray'la berabere kalmıştı.

5 Aralık 2006'da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu.

24 Ekim 2007'de ise Beşiktaş  Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Liverpool'u 2-1 mağlup etmişti.

26 Şubat 2015 tarihinde  Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 1-0'lık sonuçla maçı penaltılara taşımış ve Olimpiyat'taki maçta İngiliz ekibini kupanın dışına itmişti.

Bu sezon Galatasaray Liverpool'u Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Liverpool'un Türkiye'deki tek resmi galibiyeti ise 2010 yılında Trabzonspor'a karşı oldu.

