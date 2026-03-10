Şaşırtan İstatistik! Türkiye Deplasmanları Liverpool'a Yaramıyor
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu için Liverpool'la karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak olan önemli maçta Liverpool'un Türkiye karnesi dikkat çekiyor. Kırmızılar için İstanbul'un yeri 2005 finalindeki mucize geri dönüşten ötürü farklı olsa da Türk takımlarıyla oynadıkları maçtaki karneleri dikkat çekiyor.
7 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet
