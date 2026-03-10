onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Buzullarından Birinin Yıllar İçindeki Eriyişi Türk Bilim İnsanlarınca Kaydedildi

Dünyanın En Büyük Buzullarından Birinin Yıllar İçindeki Eriyişi Türk Bilim İnsanlarınca Kaydedildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:52

Dünyanın en büyük buzullarından biri olan Shoesmit Buzulu'nun günde 3 santimetre küçüldüğü tespit edildi. Bu önemli tespit, Türk billim insanları tarafından gerçekleştirildi. Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamında, Horseshoe Adası’nda 10 yıldır gözlemlenen buzul alanında büyük oranda kayıp yaşandığını kanıtlandı.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Shoesmith Buzulu’nda son 10 yılda her yıl yaklaşık 10 metre kayıp yaşandığı ortaya çıktı.

Shoesmith Buzulu’nda son 10 yılda her yıl yaklaşık 10 metre kayıp yaşandığı ortaya çıktı.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Antarktika`daki Horseshoe Adası’nda 10 yıldır sürdürülen gözlemler, bölgedeki buzulların hızla değiştiğini ortaya koydu.

Dünyanın önemli buzulları arasında yer alan Shoesmith Buzulu'nda günde yaklaşık 3 santimetre erime yaşandığı kanıtlandı.10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Horseshoe Adası’nda bulunan buzuldan her yıl karot alma çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle bu sene, diğer senelerden farklı olarak gözle görülür bir şekilde buzullarda azalma yaşandığı belirtildi.

Özellikle bu sene, diğer senelerden farklı olarak gözle görülür bir şekilde buzullarda azalma yaşandığı belirtildi.

Sefer katılımcılarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Fahri Karabulut ise bu yıl sefer sırasında gerçekleştirdiği dron gözlemlerini tamamladığını ifade etti ve bu sene, diğer senelerden farklı olarak gözle görülür bir şekilde buzullarda azalma yaşandığının altını çizdi. Karabulut, sözlerine 'Buzulların hızlı erimesi ani iklim olaylarına neden oluyor. Bir tarafta kuraklık yaşanırken bir tarafta seller çıkabiliyor. Geleceğe yönelik perspektiften modelleri oluşturulurken kullanılan bu verilerin zamansal ve mekansal çözümlerinin artırılması önemli. ' diyerek devam etti.

Horseshoe Adası’ndaki buz kaybı, son 3 yılda aynı noktadan çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Horseshoe Adası’ndaki buz kaybı, son 3 yılda aynı noktadan çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, Horseshoe Adası’ndaki buz kaybını son üç yıldır aynı noktadan çekilen fotoğraflarla kayıt altına aldı.

Shoesmith Buzulu’nda yapılan bilimsel ölçümlerle tespit edilen değişimler, her yıl aynı referans noktalarından fotoğraflanarak görsel karşılaştırmayla belgelendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın