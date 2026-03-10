Dünyanın En Büyük Buzullarından Birinin Yıllar İçindeki Eriyişi Türk Bilim İnsanlarınca Kaydedildi
Dünyanın en büyük buzullarından biri olan Shoesmit Buzulu'nun günde 3 santimetre küçüldüğü tespit edildi. Bu önemli tespit, Türk billim insanları tarafından gerçekleştirildi. Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamında, Horseshoe Adası’nda 10 yıldır gözlemlenen buzul alanında büyük oranda kayıp yaşandığını kanıtlandı.
Kaynak: AA
Shoesmith Buzulu’nda son 10 yılda her yıl yaklaşık 10 metre kayıp yaşandığı ortaya çıktı.
Özellikle bu sene, diğer senelerden farklı olarak gözle görülür bir şekilde buzullarda azalma yaşandığı belirtildi.
Horseshoe Adası’ndaki buz kaybı, son 3 yılda aynı noktadan çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındı.
