Dünyanın En Büyük Buzullarından Birinin Yıllar İçindeki Eriyişi Türk Bilim İnsanlarınca Kaydedildi

Sefer katılımcılarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Fahri Karabulut ise bu yıl sefer sırasında gerçekleştirdiği dron gözlemlerini tamamladığını ifade etti ve bu sene, diğer senelerden farklı olarak gözle görülür bir şekilde buzullarda azalma yaşandığının altını çizdi. Karabulut, sözlerine 'Buzulların hızlı erimesi ani iklim olaylarına neden oluyor. Bir tarafta kuraklık yaşanırken bir tarafta seller çıkabiliyor. Geleceğe yönelik perspektiften modelleri oluşturulurken kullanılan bu verilerin zamansal ve mekansal çözümlerinin artırılması önemli. ' diyerek devam etti.