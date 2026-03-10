Kadınların Hamilelik Sırasında Beyinlerinin "Bir Kısmını" Kaybettikleri Ortaya Çıktı
Hamile bir kadının vücudunda hem hormonal hem de fiziksel değişimler meydana gelir. Peki hamilelerin beyninde de değişimler olduğunu biliyor muydunuz?
Yapılan yeni bir çalışma, hamileliğin beyindeki gri madde miktarında geçici bir azalmaya yol açabileceğini ortaya koydu.
Neyse ki endişelenecek bir durum yok!
Gebelik hormonları ile beyindeki gri madde dalgalanmaları arasında bir bağlantı keşfedildi.
Peki beyinde gri maddenin azalması bir tehlike mi?
