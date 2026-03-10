onedio
Kadınların Hamilelik Sırasında Beyinlerinin "Bir Kısmını" Kaybettikleri Ortaya Çıktı

Kadınların Hamilelik Sırasında Beyinlerinin "Bir Kısmını" Kaybettikleri Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 14:51

Hamile bir kadının vücudunda hem hormonal hem de fiziksel değişimler meydana gelir. Peki hamilelerin beyninde de değişimler olduğunu biliyor muydunuz?

Yapılan yeni bir çalışma, hamileliğin beyindeki gri madde miktarında geçici bir azalmaya yol açabileceğini ortaya koydu.

Neyse ki endişelenecek bir durum yok!

Gebelik hormonları ile beyindeki gri madde dalgalanmaları arasında bir bağlantı keşfedildi.

Gebelik hormonları ile beyindeki gri madde dalgalanmaları arasında bir bağlantı keşfedildi.

Nature Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, İspanya'daki sinirbilimciler, gebelik hormonları ile beyindeki gri madde dalgalanmaları arasında bir bağlantı buldu. Bu bağlantının, doğum sonrası dönemi ve anne ile yenidoğan arasındaki bağları daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği belirtildi. Hamileliğin, beyindeki gri madde miktarında geçici bir azalmaya yol açabileceği kanıtlandı.

Çalışmaya katılan hamile kadınlar ortalama olarak beyinlerindeki gri maddenin yüzde 5'ini kaybetti. Bu durum, sosyal bilişi belirleyen bölgeler de dahil olmak üzere beynin geniş alanlarını etkiledi. Duyusal bilgilerin işlenmesine ve karar vermeye yardımcı olan beyin ve omurilik dokusu olan gri maddenin, hamilelik sırasında beyne akan sıvının artmasıyla sıkışabileceği kaydedildi.

Bu durum normalde endişe kaynağı olabilirdi, ancak gri maddenin doğumdan sonra toparlanmasının 'yeni' annelerin ruh sağlığını önemli ölçüde etkilediği ve hatta bebekleriyle doğum sonrası bağ kurmalarına yardımcı olduğu görüldü!

Peki beyinde gri maddenin azalması bir tehlike mi?

Peki beyinde gri maddenin azalması bir tehlike mi?

Madrid'deki Gregorio Marañón Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde profesör ve çalışmanın eş lideri Susana Carmona, dokudaki bu azalmayı şöyle açıklıyor: 'Ağaç budama metaforunu kullanmayı seviyorum. Daha verimli büyümesi için bazı dallar kesilir.'

Doğum sonrası dönemde gri maddenin bir kısmı yenilenirken bu çalışma aynı zamanda gri maddenin hiçbir zaman hamilelik öncesi seviyelerine tamamen geri dönmediğini de gösteriyor.

Bu çalışma, doğum sonrası gri madde iyileşmesinin daha yüksek bir yüzdesinin, 'doğumdan 6 ay sonra bebeğe karşı daha az düşmanca davranışa' yol açtığını ve 'hamile annelerin yaşadığı beyin yeniden yapılanmasının uyarlanabilir olabileceğini ve anne davranışının bazı yönlerini kolaylaştırabileceğini' ortaya koyuyor. 

Araştırmacılar, bu beyin değişikliklerinin işlevsel anlamını daha iyi anlamak için gelecekteki çalışmalara 'çocuk yetiştirme katılımının ve ebeveyn-bebek etkileşimlerinin hassas değerlendirmelerinin' dahil edilmesi çağrısında bulunuyorlar.

