Kadınların Hamilelik Sırasında Beyinlerinin "Bir Kısmını" Kaybettikleri Ortaya Çıktı

Nature Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, İspanya'daki sinirbilimciler, gebelik hormonları ile beyindeki gri madde dalgalanmaları arasında bir bağlantı buldu. Bu bağlantının, doğum sonrası dönemi ve anne ile yenidoğan arasındaki bağları daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği belirtildi. Hamileliğin, beyindeki gri madde miktarında geçici bir azalmaya yol açabileceği kanıtlandı.

Çalışmaya katılan hamile kadınlar ortalama olarak beyinlerindeki gri maddenin yüzde 5'ini kaybetti. Bu durum, sosyal bilişi belirleyen bölgeler de dahil olmak üzere beynin geniş alanlarını etkiledi. Duyusal bilgilerin işlenmesine ve karar vermeye yardımcı olan beyin ve omurilik dokusu olan gri maddenin, hamilelik sırasında beyne akan sıvının artmasıyla sıkışabileceği kaydedildi.

Bu durum normalde endişe kaynağı olabilirdi, ancak gri maddenin doğumdan sonra toparlanmasının 'yeni' annelerin ruh sağlığını önemli ölçüde etkilediği ve hatta bebekleriyle doğum sonrası bağ kurmalarına yardımcı olduğu görüldü!