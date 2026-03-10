onedio
Kızılcık Şerbeti'ndeki Eski Rol Arkadaşlarıyla Arası Bozuk Olan Feyza Civelek, Seray Kaya ile Düşman Çatlattı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.03.2026 - 15:41

Sezona senaryonun yanı sıra yaşananlarla da damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişmişti. Dizide rol alan ve ayrılan ya da diziden çıkarılan oyuncular için Feyza Civelek'le aralarının kötü olduğu, hijyen sorunu sebebiyle diziden ayrılmak istediklerine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddiaların ardından Feyza Civelek'ten diziye yeni sezonda dahil olan Seray Kaya ile paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde rol alan pek çok oyuncu sezon başında diziden ayrılmıştı.

Dört oyuncunun birden kendi kararıyla ayrıldığı dizide başka ayrılıklar da yaşanmıştı. Ayrılan oyunculardan bazılarının Feyza Civelek'le sorun yaşadığı iddia edilmişti. Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın aralarında bulunduğu bu isimlerin, Feyza Civelek'in hijyen sorunları sebebiyle anlaşmazlık yaşadıkları da iddialar arasında yer almıştı.

Diziye yeni sezonda dahil olan Seray Kaya ise sık sık Feyza Civelek'le paylaşım yapıyor.

Aralarından su sızmayan ikili adeta düşman çatlatıyor. Bu kez de Feyza Civelek, Seray Kaya'nın evinden yaptığı paylaşımla aralarından su sızmadığını bir kez daha gösterdi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
