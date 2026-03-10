Kızılcık Şerbeti'ndeki Eski Rol Arkadaşlarıyla Arası Bozuk Olan Feyza Civelek, Seray Kaya ile Düşman Çatlattı!

Sezona senaryonun yanı sıra yaşananlarla da damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişmişti. Dizide rol alan ve ayrılan ya da diziden çıkarılan oyuncular için Feyza Civelek'le aralarının kötü olduğu, hijyen sorunu sebebiyle diziden ayrılmak istediklerine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddiaların ardından Feyza Civelek'ten diziye yeni sezonda dahil olan Seray Kaya ile paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.