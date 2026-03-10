Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Adem Kılıçcı'dan İlk Açıklama Geldi
Eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıçcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Kan ve saç tahlili yapılan Adem Kılıçcı'nın test sonucu pozitif çıkmıştı. Kılıçcı, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Adem Kılıçcı'ydı.
Adem Kılıçcı, "Bu açıklamayı yapmak zorundayım" diyerek paylaştı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
