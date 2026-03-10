Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Adem Kılıçcı'dan İlk Açıklama Geldi

Adem Kılıçcı yaptığı paylaşımda,

'Çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunda kirli bilgi dolaşmaması adına artık bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hayatımda hiç görmediğim pek çok etken maddeden bahseden bir gazetecinin haberini alarak gerçekmiş gibi paylaşılması bana yapılan bir itibar suikastıdır. Gerçek bilgilere doğru gazetecilerden ve doğru platformlardan ulaşabilirsiniz. Tıpkı ifademde olduğu gibi... Geriye kalan tüm iddialar uydurmadır. İlk görevim tam teşekküllü bir hastaneye gidip kan, idrar ve saç analizi testi yapıp bu testleri sizinle paylaşmak olacaktır. Süreçte değil, yolun sonunda görüşeceğiz. Saygılar...'