Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Adem Kılıçcı'dan İlk Açıklama Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2026 - 12:42

Eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıçcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Kan ve saç tahlili yapılan Adem Kılıçcı'nın test sonucu pozitif çıkmıştı. Kılıçcı, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Adem Kılıçcı'ydı.

Eski milli sporcu ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'nın soruşturma kapsamında yapılan yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Kan ve saç örneğinde yasaklı madde çıkan Adem'den ilk açıklama geldi.

Adem Kılıçcı, "Bu açıklamayı yapmak zorundayım" diyerek paylaştı.

Adem Kılıçcı yaptığı paylaşımda,

'Çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunda kirli bilgi dolaşmaması adına artık bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hayatımda hiç görmediğim pek çok etken maddeden bahseden bir gazetecinin haberini alarak gerçekmiş gibi paylaşılması bana yapılan bir itibar suikastıdır. Gerçek bilgilere doğru gazetecilerden ve doğru platformlardan ulaşabilirsiniz. Tıpkı ifademde olduğu gibi... Geriye kalan tüm iddialar uydurmadır. İlk görevim tam teşekküllü bir hastaneye gidip kan, idrar ve saç analizi testi yapıp bu testleri sizinle paylaşmak olacaktır. Süreçte değil, yolun sonunda görüşeceğiz. Saygılar...'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
