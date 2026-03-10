"Türkiye’de Yılın Otomobili" Adayları Açıklandı
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2026 yılında 11. kez düzenlenecek olan 'Türkiye’de Yılın Otomobili' yarışı için adaylarını açıkladı. Bu sene 33 aday modelin olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın galibi, finalistlerin belirlenmesinin ardından Haziran ayındaki büyük törende ilan edilecek.
Finale kalan araçlar ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
"Türkiye'de yılın otomobili" için geri sayım başladı!
İşte 2026 Türkiye’de Yılın Otomobili Adayları
