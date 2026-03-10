"Türkiye’de Yılın Otomobili" Adayları Açıklandı

OGD, 2026 yılı 'Türkiye’de Yılın Otomobili' yarışı için belirlediği 33 aday modeli kamuoyuyla paylaştı.

Süreç kapsamında OGD üyesi otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda aday sayısını 7 finale düşürecek. Bu finalistler arasından yapılacak son oylama ile şampiyon olan model, Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ödül töreninde ayrıca 'Yılın Tasarımı', 'Yılın İnovasyonu', 'Yılın Basın Lansmanı' ve 'Yılın Premium Otomobili' gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

2026 yılındaki listede en dikkat çeken detay ise elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının yükselmesi oldu. Bu da, otomotiv sektöründeki değişimi gözler önüne seriyor.