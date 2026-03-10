onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
"Türkiye’de Yılın Otomobili" Adayları Açıklandı

"Türkiye’de Yılın Otomobili" Adayları Açıklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:04

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2026 yılında 11. kez düzenlenecek olan 'Türkiye’de Yılın Otomobili' yarışı için adaylarını açıkladı. Bu sene 33 aday modelin olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın galibi, finalistlerin belirlenmesinin ardından Haziran ayındaki büyük törende ilan edilecek.

Finale kalan araçlar ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Türkiye'de yılın otomobili" için geri sayım başladı!

"Türkiye'de yılın otomobili" için geri sayım başladı!

OGD, 2026 yılı 'Türkiye’de Yılın Otomobili' yarışı için belirlediği 33 aday modeli kamuoyuyla paylaştı. 

Süreç kapsamında OGD üyesi otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda aday sayısını 7 finale düşürecek. Bu finalistler arasından yapılacak son oylama ile şampiyon olan model, Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ödül töreninde ayrıca 'Yılın Tasarımı', 'Yılın İnovasyonu', 'Yılın Basın Lansmanı' ve 'Yılın Premium Otomobili' gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak. 

2026 yılındaki listede en dikkat çeken detay ise elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının yükselmesi oldu. Bu da, otomotiv sektöründeki değişimi gözler önüne seriyor.

İşte 2026 Türkiye’de Yılın Otomobili Adayları

İşte 2026 Türkiye’de Yılın Otomobili Adayları

-Alpine A290

-Audi A6

-Audi Q3

-Audi Q5

-BMW iX3

-BMW X3

-BMW X5

-BMW X7

-BYD Atto 2

-BYD Sealion 7

-Citroen C3

-Citroen C3 Aircross

-Citroen C5 Aircross

-Fiat Grande Panda

-Ford Capri

-Ford Explorer

-Honda Prelude

-Hyundai Inster

-Hyundai Ioniq 9

-Jeep Compass

-Mercedes-Benz CLA

-MG 7

-Omoda 7

-Opel Frontera

-Renault 5

-Renault Clio

-Skoda Elroq

-Skoda Enyaq

-Skoda Enyaq Coupe

-Togg T10F

-Volkswagen T-Roc

-Volkswagen Tayron

-Volvo EX30

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın