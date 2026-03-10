Sahtekarlar'ın Final Kararının Ardından Tamer Levent Sitemli Bir Gönderi Paylaştı, Burak Deniz Beğendi!
22. bölümüyle final yapacak Sahtekarlar dizisi büyük yankı uyandırdı. Dizinin hayranları final kararına tepki gösterirken, usta oyuncu Tamer Levent'in sitem dolu bir paylaşımı yeniden paylaşması ve Burak Deniz'in beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı.
Dizinin oyuncularından usta isim Tamer Levent, bir izleyicinin yaptığı sitemli paylaşımı paylaştı.
