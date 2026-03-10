onedio
Sahtekarlar'ın Final Kararının Ardından Tamer Levent Sitemli Bir Gönderi Paylaştı, Burak Deniz Beğendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2026 - 14:13

22. bölümüyle final yapacak Sahtekarlar dizisi büyük yankı uyandırdı. Dizinin hayranları final kararına tepki gösterirken, usta oyuncu Tamer Levent'in sitem dolu bir paylaşımı yeniden paylaşması ve Burak Deniz'in beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin 22. bölümde final yapmasına karar verildi. Ancak dizinin hayranları karara tepki gösterdi.

Dizinin oyuncularından usta isim Tamer Levent, bir izleyicinin yaptığı sitemli paylaşımı paylaştı.

İzleyicinin 'Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi. Farklı işlerin değer gördüğü bir zamanda tekrardan buluşalım #Sahtekarlar’ım.' paylaşımı Burak Deniz tarafından da beğenildi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
