Taşacak Bu Deniz’in Yıldızı Ava Yaman Instagram’da Takip Listesini Temizledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 13:21

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Ava Yaman sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu Instagram hesabında yaptığı değişiklikle konuşulmaya başladı. Yaman’ın takip ettiği bazı ünlü isimleri listeden çıkardığı fark edildi. Kısa sürede sosyal medyada konuşulan bu hareket, hayranlarının da dikkatini çekti.

Ava Yaman son günlerde sosyal medya hesabındaki değişiklikle konuşuluyor.

Genç oyuncu Instagram takip listesini yeniden düzenledi. Yapılan bu değişiklik kısa sürede dikkat çekti. Oyuncunun birçok ünlü ismi takipten çıkardığı görüldü. Takip listesindeki bu hareket sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Ava Yaman son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Dizideki performansı genç oyuncunun adının daha fazla duyulmasını sağladı. Taşacak Bu Deniz televizyon ekranlarında güçlü bir izleyici kitlesi yakalamayı başardığı için oyuncu kadrosu da sık sık gündeme geliyor. Ava Yaman da bu ilgiyle birlikte dikkat çeken genç oyuncular arasında.

Oyuncunun toplamda 12 kişiyi takipten çıkardığı ortaya çıktı. Bu isimler arasında Farah Zeynep Abdullah, Pınar Deniz, Miray Daner ve Sıla Türkoğlu, Su Burcu Yazgı Coşkun var.. Erkek oyunculardan Aras Bulut İynemli ve Engin Altan Düzyatan da takipten çıkarılan isimler arasında. Tuba Büyüküstün de takip listesinden çıkardığı isimlerden biri oldu. Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan da bu listede yer aldı. Sunucu Burcu Esmersoy da oyuncunun takipten çıktığı kişiler arasında dikkat çekti. Simay Barlas ve Şevval Sam da listede bulunan diğer isimler oldu.

