Taşacak Bu Deniz’in Yıldızı Ava Yaman Instagram’da Takip Listesini Temizledi
Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Ava Yaman sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu Instagram hesabında yaptığı değişiklikle konuşulmaya başladı. Yaman’ın takip ettiği bazı ünlü isimleri listeden çıkardığı fark edildi. Kısa sürede sosyal medyada konuşulan bu hareket, hayranlarının da dikkatini çekti.
Ava Yaman son günlerde sosyal medya hesabındaki değişiklikle konuşuluyor.
Ava Yaman son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
