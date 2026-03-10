onedio
NOW, Doktor Başka Hayatta Dizisinin İlk Bölümünü Bir Haftada 14 Kez Yayınlayacak

NOW, Doktor Başka Hayatta Dizisinin İlk Bölümünü Bir Haftada 14 Kez Yayınlayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 11:47

NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” dikkat çeken bir tanıtım stratejisiyle gündeme geldi. Kanal, dizinin ilk bölümünü yalnızca bir kez değil birçok kez ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Paylaşılan yayın planına göre ilk bölüm bir hafta içinde tam 14 kez yayınlanacak. Dizinin başrolünde Sıla Türkoğlu’nun yer alması da projeye olan ilgiyi artıran detaylardan biriydi. Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldıktan sonra yeni bir projeyle ekrana dönen oyuncu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Kanalın yoğun tanıtım planı ise diziden beklentinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Gelin detaylara geçelim!

NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” farklı bir yayın planıyla dikkat çekti.

NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” farklı bir yayın planıyla dikkat çekti.

Kanal dizinin ilk bölümünü bir hafta içinde defalarca ekrana getirmeye hazırlanıyor. Yayın akışından öğrenilen bilgilere göre ilk bölüm toplamda 14 kez yayınlanacak. Dizilerin ilk bölümleri ilk yayın haftasında sıklıkla tekrarlarıyla ekranlarda yer alıyor. Doktor Başka Hayatta da bu hafta kaçıranlar için birçok kez yeniden ekrana gelecek.

Kanal böylece diziyi daha fazla izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.

Kanal böylece diziyi daha fazla izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.

Bu yoğun yayın planı aynı zamanda güçlü bir tanıtım kampanyasının parçası diyebiliriz. Geçtiğimiz pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi reytinglerde de iddialı bir çıkış yakalamış, AB ve ABC1’de ikinci olmayı başarmıştı. Diziye olan beklenti ve ilgi de arttı. 

Dizinin başrolünde genç oyuncu Sıla Türkoğlu yer alıyor. Türkoğlu son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun yeni projesi bu nedenle de merak uyandırıyor. Bakalım Doktor Başka Hayatta’nın ikinci bölüm reytingleri nasıl olacak?

