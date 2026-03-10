NOW, Doktor Başka Hayatta Dizisinin İlk Bölümünü Bir Haftada 14 Kez Yayınlayacak
NOW’ın yeni dizisi “Doktor Başka Hayatta” dikkat çeken bir tanıtım stratejisiyle gündeme geldi. Kanal, dizinin ilk bölümünü yalnızca bir kez değil birçok kez ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Paylaşılan yayın planına göre ilk bölüm bir hafta içinde tam 14 kez yayınlanacak. Dizinin başrolünde Sıla Türkoğlu’nun yer alması da projeye olan ilgiyi artıran detaylardan biriydi. Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldıktan sonra yeni bir projeyle ekrana dönen oyuncu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Kanalın yoğun tanıtım planı ise diziden beklentinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Gelin detaylara geçelim!
Kanal böylece diziyi daha fazla izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.
