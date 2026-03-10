NOW, Doktor Başka Hayatta Dizisinin İlk Bölümünü Bir Haftada 14 Kez Yayınlayacak

Bu yoğun yayın planı aynı zamanda güçlü bir tanıtım kampanyasının parçası diyebiliriz. Geçtiğimiz pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi reytinglerde de iddialı bir çıkış yakalamış, AB ve ABC1’de ikinci olmayı başarmıştı. Diziye olan beklenti ve ilgi de arttı.

Dizinin başrolünde genç oyuncu Sıla Türkoğlu yer alıyor. Türkoğlu son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun yeni projesi bu nedenle de merak uyandırıyor. Bakalım Doktor Başka Hayatta’nın ikinci bölüm reytingleri nasıl olacak?