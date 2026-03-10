onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB Davasında İkinci Gün: Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Arasında ‘Sandalye’ Gerginliği

İBB Davasında İkinci Gün: Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Arasında ‘Sandalye’ Gerginliği

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2026 - 12:03

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının ikinci celsesi başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, salona 'Millete Emanet' kitabını sallayarak girdi. İmamoğlu girdiği sırada salondan 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sesleri yükseldi. Öte yandan duruşmada sanık kürsüsü ile İmamoğlu'nun arasına sandalye konuldu. İmamoğlu'nun duruma tepki göstermesi üzerine yaşanan gerginliğin ardından sandalye kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasında ikinci gün duruşması başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasında ikinci gün duruşması başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu birlikte geldi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşma salonuna, saat 10.28 itibarıyla tutuklu sanıklar getirilmeye başlandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen sanıklar için salondan alkış sesleri yükseldi. Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan, Buğra Gökçe duruşma salonuna geldiğinde yoğun alkış desteğiyle karşılandı. Salonda yakınlarına selam vererek giren sanıklar, çoğu kez jandarma görevlileri tarafından uyarıldı. Tüm sanıklar salonda yan yana sandalyelerde otururken, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan, aralarında bir koltuk boşluk bırakılarak yan yana oturtuldu.

Ekrem İmamoğlu, "Millete Emanet" kitabını sallayarak salona girdi

Ekrem İmamoğlu, "Millete Emanet" kitabını sallayarak salona girdi

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiğinde el sallayan ve yoğun şekilde alkış tutan izleyicileri jandarma uyardı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, bu sırada, 'Selam vermek ne zaman suç oldu' şeklinde yüksek sesle tepki gösterdi. Duruşma salonuna Ekrem İmamoğlu, saat 10.42'de jandarma eşliğinde diğer sanıklardan ayrı getirildi. İmamoğlu salona getirilişinde, elindeki 'Millete Emanet' kitabını sallayarak, izleyici ve avukat bölmesine selam verdi. Salondan 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sesleri yükseldi.

Kürsünün önüne sandalye koyularak İmamoğlu'nun kürsüye çıkması engellenmek istendi. Ekrem İmamoğlu, etrafının jandarma personellerince donatılmasına ve kürsü ile arasına sandalye konmasına tepki göstererek, 'Bakın burada bu gerginlikle duruşma yürütmezsiniz. Öyle bir şey yok, ayrı oturmuyorum. Kimin önünü kesiyorsunuz? Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Nedir böyle her tarafımda jandarma?' dedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ise 'Nerede olmasını bekliyordunuz? Bizim kimseden korkumuz yok Ekrem Bey. Bu düzen uygulanacak. Duruşmanın bir düzeni var, lütfen yerinizde oturunuz. Söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye gelip, heyete, Savcı Bey'e parmak sallayarak... Bu duruşmanın bir sistemi var. Sırası gelince size de söz hakkı verilecek. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı' diye konuştu.

İmamoğlu ise 'Bu askerler buradan kalkacak ben de ondan sonra oturacağım' dedi. Mahkeme Başkanı Aylan'ın, 'Kanun çok açık, Mahkeme Başkanı duruşma düzenini belirler ve ben de böyle bir düzen belirledim' sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu, 'Bu yaptığınız Türk yargısı adına yüz karartıcı. Kimden talimat aldınız. Akşam kimden talimat geldi? Dünkü düzenle bugünkü düzen arasında ne fark var?' diye sordu. Mahkeme Başkanı, 'Çünkü söz vermediğimiz halde konuştunuz. Bu sizin zannınız. Biz kimseden talimat almıyoruz. Hakimlik yapacaksınız en az bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Burada neden jandarma oturuyor? Kürsü ile aramda neden sandalye var? Benden mi korkuyorsun? Bende korkma, ben seni korumaya geldim korumaya. Neden yargılamaya niyetiniz yok. Benden korkmayın. Ben seni de korumaya geldim' ifadelerini kullandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın