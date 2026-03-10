İBB Davasında İkinci Gün: Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Arasında ‘Sandalye’ Gerginliği

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiğinde el sallayan ve yoğun şekilde alkış tutan izleyicileri jandarma uyardı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, bu sırada, 'Selam vermek ne zaman suç oldu' şeklinde yüksek sesle tepki gösterdi. Duruşma salonuna Ekrem İmamoğlu, saat 10.42'de jandarma eşliğinde diğer sanıklardan ayrı getirildi. İmamoğlu salona getirilişinde, elindeki 'Millete Emanet' kitabını sallayarak, izleyici ve avukat bölmesine selam verdi. Salondan 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sesleri yükseldi.

Kürsünün önüne sandalye koyularak İmamoğlu'nun kürsüye çıkması engellenmek istendi. Ekrem İmamoğlu, etrafının jandarma personellerince donatılmasına ve kürsü ile arasına sandalye konmasına tepki göstererek, 'Bakın burada bu gerginlikle duruşma yürütmezsiniz. Öyle bir şey yok, ayrı oturmuyorum. Kimin önünü kesiyorsunuz? Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Nedir böyle her tarafımda jandarma?' dedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ise 'Nerede olmasını bekliyordunuz? Bizim kimseden korkumuz yok Ekrem Bey. Bu düzen uygulanacak. Duruşmanın bir düzeni var, lütfen yerinizde oturunuz. Söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye gelip, heyete, Savcı Bey'e parmak sallayarak... Bu duruşmanın bir sistemi var. Sırası gelince size de söz hakkı verilecek. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı' diye konuştu.

İmamoğlu ise 'Bu askerler buradan kalkacak ben de ondan sonra oturacağım' dedi. Mahkeme Başkanı Aylan'ın, 'Kanun çok açık, Mahkeme Başkanı duruşma düzenini belirler ve ben de böyle bir düzen belirledim' sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu, 'Bu yaptığınız Türk yargısı adına yüz karartıcı. Kimden talimat aldınız. Akşam kimden talimat geldi? Dünkü düzenle bugünkü düzen arasında ne fark var?' diye sordu. Mahkeme Başkanı, 'Çünkü söz vermediğimiz halde konuştunuz. Bu sizin zannınız. Biz kimseden talimat almıyoruz. Hakimlik yapacaksınız en az bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Burada neden jandarma oturuyor? Kürsü ile aramda neden sandalye var? Benden mi korkuyorsun? Bende korkma, ben seni korumaya geldim korumaya. Neden yargılamaya niyetiniz yok. Benden korkmayın. Ben seni de korumaya geldim' ifadelerini kullandı.