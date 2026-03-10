İBB Davasında İkinci Gün: Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Arasında ‘Sandalye’ Gerginliği
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının ikinci celsesi başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, salona 'Millete Emanet' kitabını sallayarak girdi. İmamoğlu girdiği sırada salondan 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sesleri yükseldi. Öte yandan duruşmada sanık kürsüsü ile İmamoğlu'nun arasına sandalye konuldu. İmamoğlu'nun duruma tepki göstermesi üzerine yaşanan gerginliğin ardından sandalye kaldırıldı.
Ekrem İmamoğlu, "Millete Emanet" kitabını sallayarak salona girdi
