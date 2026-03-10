Evdeki Modunu Yükseltecek 12 Öneri
Tüm günü evde geçirirken bazen bunalman ve canının sıkılması çok normal. Çünkü bazen tek yapmak istediğin şey, hiçbir şey yapmadan zaman geçirmektir. Ancak bu anlarda ruh halin pek de iyi olmayabilir. İşte böyle zamanlarda yapacağın ufak ama etkili adımlarla ruh halini anında iyileştirmen mümkün.
Aşağıdaki önerilerden bir veya birkaçını, canın ne zaman biraz keyiflenmek isterse rahat rahat uygulayabilirsin! ✨ 🌿
1. Müzik listesi aç.
2. Kahve koy.
3. Arkadaşını ara.
4. Mutfağa gir.
5. Favori dizini izle.
6. Bitkilerle ilgilen.
7. Evcil hayvanınla oyna.
8. Nefes egzersizi yap.
9. Cilt bakımı yap.
10. Kitap oku.
11. Güneş ışığından faydalan.
12. Ev dekorasyonuyla ilgilen.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
