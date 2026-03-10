Evdeki Modunu Yükseltecek 12 Öneri

Tüm günü evde geçirirken bazen bunalman ve canının sıkılması çok normal. Çünkü bazen tek yapmak istediğin şey, hiçbir şey yapmadan zaman geçirmektir. Ancak bu anlarda ruh halin pek de iyi olmayabilir. İşte böyle zamanlarda yapacağın ufak ama etkili adımlarla ruh halini anında iyileştirmen mümkün.

Aşağıdaki önerilerden bir veya birkaçını, canın ne zaman biraz keyiflenmek isterse rahat rahat uygulayabilirsin! ✨ 🌿