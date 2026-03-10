onedio
Evdeki Modunu Yükseltecek 12 Öneri

etiket Evdeki Modunu Yükseltecek 12 Öneri

Özge
Özge - Onedio Üyesi
10.03.2026 - 13:01

Tüm günü evde geçirirken bazen bunalman ve canının sıkılması çok normal. Çünkü bazen tek yapmak istediğin şey, hiçbir şey yapmadan zaman geçirmektir. Ancak bu anlarda ruh halin pek de iyi olmayabilir. İşte böyle zamanlarda yapacağın ufak ama etkili adımlarla ruh halini anında iyileştirmen mümkün. 

Aşağıdaki önerilerden bir veya birkaçını, canın ne zaman biraz keyiflenmek isterse rahat rahat uygulayabilirsin! ✨ 🌿

1. Müzik listesi aç.

İyi bir müzik listesi, modunu en kısa sürede yükseltecek şeylerden biri olabilir. Gün içinde kendini düşük ve enerjisiz hissettiğin anlarda, temposu yüksek ve mutlu bir liste açarak anında keyiflenebilirsin. Hatta eşlik edeceğin birkaç şarkı bulursan modunu ikiye bile katlayabilirsin.

2. Kahve koy.

Kahve kokusunun verdiği mutluluk hissi gibisi zor bulunur. Bu nedenle evde keyfini yerine getirmek için yapacağın en kolay şeylerden biri kahve yapmaktır. Damak zevkine uygun bir fincan kahveyi yudumlamak, sana kendini çok daha iyi hissettirir.

3. Arkadaşını ara.

Evde canın sıkıldığı anlarda çözümü tek başında üretmekte zorlanıyorsan, hemen keyfini yerine getirecek bir arkadaşını ya da ailenden birilerini arayabilirsin. Mesajlaşmak, görüntülü veya normal arama yapmak, modunu anında toparlamana yardımcı olur.

4. Mutfağa gir.

Canın sıkıldığında mutfağa adım atıp deneysel tarifler hazırlamak da harika bir seçenecek. Akşam yemeğine, gün ortası menüsüne ya da dizi/film yanına yakışacak birbirinden farklı tarifler deneyerek modunu bir anda toparlayabilirsin. Üstelik ister tatlı, ister tuzlu tarifler yapmakta da özgür olursun.

5. Favori dizini izle.

Evde yapacak hiçbir şeyin olmayan zamanlar, favori dizine devam etmen için harika anlardır. İster yeni başladığın istersen de dönüp dönüp izlediğin eski dizilerden birini açarak, üst üste bölüm izleme keyfini yaşayabilirsin. Yanına da yiyecek bir şeyler aldın mı senden mutlusu olamaz.

6. Bitkilerle ilgilen.

Bitkilere ve toprağa dokunmanın, insanın üzerindeki negatif enerjiyi attığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Dolayısıyla canının sıkıldığı anlarda, evdeki bitkilere bakım yapmak isteyebilirsin. Böylece hem eve taze bir görünüm kazandırır hem de üstündeki tembelliği atarsın.

7. Evcil hayvanınla oyna.

Eğer yanında seni neşelendirecek birileri yoksa hemen soluğu evcil hayvanının yanında alabilirsin. Onunla biraz oyun oynaman ya da ona sarılman, seni hemen keyiflendirecektir. Eğer bir evcil hayvanın yoksa açıp komik kedi videoları da izleyebilirsin.

8. Nefes egzersizi yap.

Gün içinde uygulayacağın 5-10 dakikalık bir nefes egzersizi, içinde bulunduğu zihinsel durumu anında değiştirebilir. İçe dönerek kendi enerjine odaklanmanı sağlayacak kısacık bir pratiğin ardından, kendini yenilenmiş ve keyiflenmiş hissetmen çok olası.

9. Cilt bakımı yap.

Evde bir şey yapmak istemediğin anları kendine ayırmayı ve hemen bir cilt bakım pratiği yapmayı dene. Elindeki malzemelerle evde kendi spa alanını yaratarak fiziksel anlamda rahatlayabilir, ardından kendini dinlenmiş hissedebilirsin. İstersen bu rutini, saç ve tırnak bakım pratikleriyle de destekleyebilirsin.

10. Kitap oku.

Kitap okumak, zihni susturmanın ve vücudu dengelemenin en kolay yollarından biridir. Seni farklı diyarlara götürecek fantastik hikayeler, eskimeyen klasikler veya kişisel gelişimini destekleyen eserler sayesinde günü çok daha mutlu ve tatmin olmuş şekilde geçirirsin.

11. Güneş ışığından faydalan.

Güneş ışığı, vücuda enerji veren ve bizi kendimize getiren harika bir ilaçtır. Bu nedenle evde kapı ve pencereyi açıp içeri biraz güneş ışığı ile hava alman, modunu anında toparlar. Hatta balkonunda ya da pencere yanında biraz vakit geçirerek bu faydayı kat kat artırabilirsin.

12. Ev dekorasyonuyla ilgilen.

Evin düzenini değiştirecek ufak ama etkili dekorasyon teknikleri deneyerek, kendini yenilenmiş hissedebilirsin. Birkaç tablonun veya objenin yerini değiştirmen, oturma odasındaki dağınıklığı kaldırman ve eve çekidüzen vermen, ardından sana keyifle rahatlayacak bir alan sağlar.

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
