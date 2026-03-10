Temizlik Şekline Göre Ne Kadar Üşengeçsin?
Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de senin temizlik yapma şekline göre ne kadar üşengeç olduğunu tahmin edelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
Sonucunu yorum olarak yazmayı unutma!
1. Evinin dağılmaya başladığını ne zaman fark edersin?
2. Peki haftalık veya aylık temizlik planın var mı?
3. Bir arkadaşın aradı, çat kapı gelecek... Ne yaparsın?
4. Etrafın dağınık olması seni demotive eder mi?
5. Temizlik süren genelde nasıl?
6. Dolabın içi nasıldır?
7. Yatak toplama alışkanlığın var mı?
8. Mutfak lavabosu doluysa…
Sen çok minimal bir üşengeçsin!
Kontrollü rahatsın...
Stratejik üşengeç diyebilir miyiz?
Zen üşengeçsin!
