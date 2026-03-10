onedio
Temizlik Şekline Göre Ne Kadar Üşengeçsin?

10.03.2026 - 13:31

Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de senin temizlik yapma şekline göre ne kadar üşengeç olduğunu tahmin edelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz! 

Sonucunu yorum olarak yazmayı unutma!

1. Evinin dağılmaya başladığını ne zaman fark edersin?

2. Peki haftalık veya aylık temizlik planın var mı?

3. Bir arkadaşın aradı, çat kapı gelecek... Ne yaparsın?

4. Etrafın dağınık olması seni demotive eder mi?

5. Temizlik süren genelde nasıl?

6. Dolabın içi nasıldır?

7. Yatak toplama alışkanlığın var mı?

8. Mutfak lavabosu doluysa…

Sen çok minimal bir üşengeçsin!

Sen temizlik konusunda asla üşengeç kategorisine girmiyorsun! Düzen senin için sadece görüntü meselesi değil, resmen zihinsel berraklık demek... Dağınık bir ortam, kafanın içinde de dağınıklık yaratıyor ve seni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden küçük küçük ama düzenli müdahalelerle alanını sürekli kontrol altında tutuyorsun. Temizlik yapmak sana yük değil hatta çoğu zaman terapi gibi. Bir yüzeyi silmek, bir dolabı düzenlemek, çarşaf değiştirmek… Bunlar senin için reset butonu diyebilir miyiz?

Kontrollü rahatsın...

Sen temizlik konusundane aşırı titizsin ne de tamamen salmışsın. Dağınıklık belli bir seviyeye kadar seni rahatsız etmiyor ama o eşiği geçtiğinde müdahale ediyorsun hemen. Üşeniyorsun ama sistemini tamamen çökmeye bırakmıyorsun. Şimdi değil ama birazdan dediğin şey gerçekten de birazdan oluyor ve topluyorsun. Senin için temizlik bir karakter meselesi değil, yaşam pratiği. Hayatın yoğunluğuna göre ayarlıyorsun. Bu da seni gerçekten esnek biri yapıyor.

Stratejik üşengeç diyebilir miyiz?

Sen temizlikle karmaşık bir ilişki yaşıyorsun. Yapman gerektiğini biliyorsun, hatta kafanda planlıyorsun… ama başlamak en zor kısmı. Ertelemek senin savunma mekanizman. İşte tam olarak üşengeçlik de burada başlıyor... Dağınıklık seni tamamen rahatsız etmiyor ama bilinçaltında bir yapmam lazım sesi hep var. Ve genelde bir tetikleyici gerekiyor: misafir, ani bir motivasyon patlaması ya da bir kriz...

Zen üşengeçsin!

Senin için ev, rahatlamak için var. Ve rahatlık bazen dağınıklıkla birlikte geliyor. Dağınıklık seni strese sokmuyor hatta çoğu zaman fark etmiyorsun bile. Çünkü önceliğin estetik değil, konfor... Temizlik senin için içsel bir ihtiyaç değil resmen dışsal bir zorunluluk. Misafir gelecekse, annen uğrayacaksa, gerçekten göz gözü görmüyorsa… işte o zaman devreye giriyorsun. Ama kabul edelim kriz anında inanılmaz hızlısın. O son dakika performansı efsane!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
