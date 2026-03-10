Temizlik Şekline Göre Ne Kadar Üşengeçsin?

Sen temizlik konusundane aşırı titizsin ne de tamamen salmışsın. Dağınıklık belli bir seviyeye kadar seni rahatsız etmiyor ama o eşiği geçtiğinde müdahale ediyorsun hemen. Üşeniyorsun ama sistemini tamamen çökmeye bırakmıyorsun. Şimdi değil ama birazdan dediğin şey gerçekten de birazdan oluyor ve topluyorsun. Senin için temizlik bir karakter meselesi değil, yaşam pratiği. Hayatın yoğunluğuna göre ayarlıyorsun. Bu da seni gerçekten esnek biri yapıyor.