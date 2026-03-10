700 Yıllık Pandeminin Doğaya Etkisi Sanılandan Farklı Çıktı
Ortaçağ’da Avrupa nüfusunun büyük bölümünü yok eden Kara Ölüm salgınının doğa üzerindeki etkileri yeniden mercek altına alındı. Yeni bir araştırma, insanların arazilerden çekilmesinin beklenenin aksine bitki çeşitliliğini artırmadığını, aksine bazı bölgelerde belirgin bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Bulgular, insan faaliyetleri ile biyoçeşitlilik arasındaki ilişkinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.
Ortaçağ'da Avrupa nüfusunun büyük bölümünü yok eden Kara Ölüm salgınının çevre üzerindeki etkileri yeniden incelendi.
York Üniversitesi Leverhulme Antroposen Biyoçeşitlilik Merkezi’nden Dr. Jonathan Gordon, çalışmanın insan faaliyetleri ile doğa arasındaki ilişkinin sanılandan daha karmaşık olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
