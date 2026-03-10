700 Yıllık Pandeminin Doğaya Etkisi Sanılandan Farklı Çıktı

Yeni araştırmalar, insanların arazilerden çekilmesinin doğayı otomatik olarak zenginleştirdiği yönündeki yaygın düşünceyi sorgulayan sonuçlar ortaya koyuyor.

Ecology Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 1347–1353 yılları arasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan hıyarcıklı veba sonrasında Avrupa’nın birçok bölgesinde tarım arazileri terk edildi. Bu durum uzun süredir “yeniden yabanileşme” olarak yorumlanıyor ve doğanın kendini toparlamasına fırsat verdiği düşünülüyordu. Ancak Avrupa genelinden toplanan fosil polen kayıtlarının yeni analizi farklı bir tabloya işaret ediyor.

Araştırmacılar, Kara Ölüm öncesi ve sonrasındaki yüzyıllara ait bitki çeşitliliğini karşılaştırdıklarında, pandemiyi takip eden yaklaşık 150 yıl boyunca bitki biyoçeşitliliğinde belirgin bir düşüş yaşandığını tespit etti. Tarım faaliyetlerinin ve geleneksel arazi yönetiminin sona ermesiyle birlikte ormanların genişlediği, ancak bu durumun çeşitli bitki türleri için uygun yaşam alanlarının azalmasına yol açtığı değerlendiriliyor.