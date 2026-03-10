onedio
700 Yıllık Pandeminin Doğaya Etkisi Sanılandan Farklı Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:25

Ortaçağ’da Avrupa nüfusunun büyük bölümünü yok eden Kara Ölüm salgınının doğa üzerindeki etkileri yeniden mercek altına alındı. Yeni bir araştırma, insanların arazilerden çekilmesinin beklenenin aksine bitki çeşitliliğini artırmadığını, aksine bazı bölgelerde belirgin bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Bulgular, insan faaliyetleri ile biyoçeşitlilik arasındaki ilişkinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.

Ortaçağ’da Avrupa nüfusunun büyük bölümünü yok eden Kara Ölüm salgınının çevre üzerindeki etkileri yeniden incelendi.

Yeni araştırmalar, insanların arazilerden çekilmesinin doğayı otomatik olarak zenginleştirdiği yönündeki yaygın düşünceyi sorgulayan sonuçlar ortaya koyuyor.

Ecology Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 1347–1353 yılları arasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan hıyarcıklı veba sonrasında Avrupa’nın birçok bölgesinde tarım arazileri terk edildi. Bu durum uzun süredir “yeniden yabanileşme” olarak yorumlanıyor ve doğanın kendini toparlamasına fırsat verdiği düşünülüyordu. Ancak Avrupa genelinden toplanan fosil polen kayıtlarının yeni analizi farklı bir tabloya işaret ediyor.

Araştırmacılar, Kara Ölüm öncesi ve sonrasındaki yüzyıllara ait bitki çeşitliliğini karşılaştırdıklarında, pandemiyi takip eden yaklaşık 150 yıl boyunca bitki biyoçeşitliliğinde belirgin bir düşüş yaşandığını tespit etti. Tarım faaliyetlerinin ve geleneksel arazi yönetiminin sona ermesiyle birlikte ormanların genişlediği, ancak bu durumun çeşitli bitki türleri için uygun yaşam alanlarının azalmasına yol açtığı değerlendiriliyor.

York Üniversitesi Leverhulme Antroposen Biyoçeşitlilik Merkezi’nden Dr. Jonathan Gordon, çalışmanın insan faaliyetleri ile doğa arasındaki ilişkinin sanılandan daha karmaşık olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Gordon’a göre tarım, otlatma ve arazi temizliği gibi faaliyetler, bazı ekosistemlerde farklı bitki türlerinin bir arada varlığını sürdürebileceği ortamlar yaratabiliyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Prof. Chris Thomas da insanların doğayla ilişkisini “çatışma” üzerinden değerlendiren yaklaşımın her zaman gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Thomas, birçok ekosistemde insan faaliyetleri ile biyolojik çeşitlilik arasında karşılıklı bir ilişki bulunduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, modern doğa koruma stratejilerinde tek tip çözümler yerine farklı arazi kullanım biçimlerinin bir arada bulunduğu “mozaik peyzaj” modelinin önemine dikkat çekiyor. Tarım alanları, meralar, ormanlar ve sulak alanların aynı ekosistem içinde birlikte korunmasının biyoçeşitliliği destekleyebileceği belirtiliyor.

