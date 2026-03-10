Psikolojiye Göre 60 ve 70’lerde Büyüyen Nesil Neden Daha Dayanıklı?
1960’lar ve 1970’lerde büyüyen birçok kişi, çocukluk yıllarında hataların ve zorlukların sonuçlarıyla doğrudan yüzleşerek yetişti. Uzmanlara göre o dönemde yaygın olan bu deneyimler, bireylerin erken yaşta sorumluluk almayı ve sorunlarla kendi başına başa çıkmayı öğrenmesine katkı sağladı. Psikologlar, bu koşulların zamanla daha yüksek dayanıklılık ve sabır geliştiren bir neslin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikoloji alanındaki değerlendirmelere göre 1960’lar ve 1970’lerde büyüyen birçok insanın bugün “dayanıklı” ya da “sert” olarak görülmesinin nedeni bilinçli bir tercih değil, büyüdükleri koşullar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kuşak için hayatın en önemli öğretmeni çoğu zaman doğrudan deneyimlerdi.
Araştırmalar, erken yaşamda yoğun stres veya yoksunluk yaşayan bireylerin uzun vadede bazı psikolojik ve bilişsel etkilerle karşılaşabileceğini gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın