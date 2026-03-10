onedio
Psikolojiye Göre 60 ve 70’lerde Büyüyen Nesil Neden Daha Dayanıklı?

Metehan Bozkurt
10.03.2026 - 10:47

1960’lar ve 1970’lerde büyüyen birçok kişi, çocukluk yıllarında hataların ve zorlukların sonuçlarıyla doğrudan yüzleşerek yetişti. Uzmanlara göre o dönemde yaygın olan bu deneyimler, bireylerin erken yaşta sorumluluk almayı ve sorunlarla kendi başına başa çıkmayı öğrenmesine katkı sağladı. Psikologlar, bu koşulların zamanla daha yüksek dayanıklılık ve sabır geliştiren bir neslin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.

Psikoloji alanındaki değerlendirmelere göre 1960’lar ve 1970’lerde büyüyen birçok insanın bugün “dayanıklı” ya da “sert” olarak görülmesinin nedeni bilinçli bir tercih değil, büyüdükleri koşullar.

O yıllarda çocukluk, çoğu zaman hataların hızlı ve sert sonuçlarla karşılandığı duygusal destek ya da açıklamaların ise oldukça sınırlı olduğu bir ortamda geçti. Bu deneyimler, birçok kişinin henüz çok genç yaşlarda “kendi başının çaresine bakma” refleksi geliştirmesine yol açtı.

Bu kuşak için hayatın en önemli öğretmeni çoğu zaman doğrudan deneyimlerdi.

Bisikletten düşmek, okulda başarısız olmak ya da küçük hatalar yapmak çoğu zaman yetişkinlerin müdahalesi olmadan öğrenilen derslere dönüşüyordu. Günümüzde sıkça tartışılan “koruyucu ebeveynlik” yaklaşımı o dönemlerde yaygın değildi.

Bu nedenle birçok çocuk, rahatsızlık verici durumların hayatın doğal bir parçası olduğunu erken yaşta öğrendi. Araştırmacılara göre küçük başarısızlıkların gündelik hayatın içinde yer alması, zamanla dayanıklılık ve sabır gibi özelliklerin gelişmesine katkı sağladı.

Araştırmalar, erken yaşamda yoğun stres veya yoksunluk yaşayan bireylerin uzun vadede bazı psikolojik ve bilişsel etkilerle karşılaşabileceğini gösteriyor.

Örneğin JAMA Pediatrics’te yayımlanan bazı çalışmalar, çocukluk dönemindeki zorlukların nörobilişsel gelişim üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle söz konusu neslin sahip olduğu dayanıklılık çoğu zaman aynı zamanda duygusal mesafeyle birlikte anılıyor. Birçok kişi yardım istemeyi zayıflık olarak görme eğilimi gösterebiliyor veya duygularını ifade etmekte zorlanabiliyor.

Güçlü ama katı bir miras

Bu kuşak genellikle sabırlı, dayanıklı ve zor koşullarda çözüm üretme becerisi yüksek bireyler olarak tanımlanıyor. Zorluklarla başa çıkma becerileri büyük ölçüde çocukluk yıllarında edindikleri deneyimlerden geliyor.

Ancak uzmanlara göre aynı deneyimler bazı insanlar için duygusal katılığa da yol açabiliyor. Bağımsızlık güçlü bir özellik olarak görülse de aşırıya kaçtığında yardım istemeyi zorlaştırabiliyor ve kişiler arası bağları zayıflatabiliyor.

