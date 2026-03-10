Psikolojiye Göre 60 ve 70’lerde Büyüyen Nesil Neden Daha Dayanıklı?

Örneğin JAMA Pediatrics’te yayımlanan bazı çalışmalar, çocukluk dönemindeki zorlukların nörobilişsel gelişim üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle söz konusu neslin sahip olduğu dayanıklılık çoğu zaman aynı zamanda duygusal mesafeyle birlikte anılıyor. Birçok kişi yardım istemeyi zayıflık olarak görme eğilimi gösterebiliyor veya duygularını ifade etmekte zorlanabiliyor.

Güçlü ama katı bir miras

Bu kuşak genellikle sabırlı, dayanıklı ve zor koşullarda çözüm üretme becerisi yüksek bireyler olarak tanımlanıyor. Zorluklarla başa çıkma becerileri büyük ölçüde çocukluk yıllarında edindikleri deneyimlerden geliyor.

Ancak uzmanlara göre aynı deneyimler bazı insanlar için duygusal katılığa da yol açabiliyor. Bağımsızlık güçlü bir özellik olarak görülse de aşırıya kaçtığında yardım istemeyi zorlaştırabiliyor ve kişiler arası bağları zayıflatabiliyor.