Bilimsel Araştırma: Irkçılık Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Irkçılık ve ayrımcılığın yalnızca sosyal bir sorun olmadığı, aynı zamanda ciddi bir ruh sağlığı meselesi olduğu bilimsel araştırmalarla giderek daha net biçimde ortaya konuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmalar, ırk temelli ayrımcılığın bireylerde yoğun stres yarattığını ve bunun zamanla kronik psikolojik yıpranmaya dönüşebildiğini ortaya koyuyor.
Özellikle gençler üzerinde yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya koyuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın