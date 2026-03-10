onedio
Bilimsel Araştırma: Irkçılık Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Bilimsel Araştırma: Irkçılık Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Metehan Bozkurt
10.03.2026 - 09:45

Irkçılığın yalnızca toplumsal ilişkileri değil, bireylerin ruh sağlığını da olumsuz etkilediği bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Uzmanlar, ayrımcılığa maruz kalmanın depresyon, kaygı ve yoğun stres gibi psikolojik sorunların riskini artırabileceğini belirtiyor.

Irkçılık ve ayrımcılığın yalnızca sosyal bir sorun olmadığı, aynı zamanda ciddi bir ruh sağlığı meselesi olduğu bilimsel araştırmalarla giderek daha net biçimde ortaya konuyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, ırkçılığa maruz kalmanın depresyon, kaygı bozuklukları ve travma sonrası stres gibi psikolojik sorunların ortaya çıkma riskini artırdığını gösteriyor.

Araştırmalar, ırk temelli ayrımcılığın bireylerde yoğun stres yarattığını ve bunun zamanla kronik psikolojik yıpranmaya dönüşebildiğini ortaya koyuyor.

Özellikle günlük yaşamda tekrarlayan ayrımcılık deneyimleri, kişinin kontrol duygusunu zayıflatabiliyor ve uzun vadede depresyon ile anksiyete belirtilerinin artmasına neden olabiliyor. 

Bilim insanlarına göre ırkçılığın etkileri yalnızca kısa süreli duygusal tepkilerle sınırlı değil. Uzun süreli ve sistematik ayrımcılık, “ırksal travma” olarak tanımlanan psikolojik bir yük oluşturabiliyor ve bazı vakalarda travma sonrası stres bozukluğuna kadar ilerleyebiliyor.

Özellikle gençler üzerinde yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya koyuyor.

Irkçılığa maruz kalan öğrencilerde kötü ruh sağlığı göstergeleri, intihar riski ve madde kullanımı gibi sorunların daha yüksek görüldüğü bildiriliyor. 

Uzmanlar, bu bulguların ırkçılığın yalnızca toplumsal ilişkileri değil, bireylerin psikolojik iyilik hâlini de doğrudan etkilediğini gösterdiğini vurguluyor. Bu nedenle ayrımcılıkla mücadele politikalarının yalnızca sosyal adalet açısından değil, halk sağlığı açısından da kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

