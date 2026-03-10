Bilimsel Araştırma: Irkçılık Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Özellikle günlük yaşamda tekrarlayan ayrımcılık deneyimleri, kişinin kontrol duygusunu zayıflatabiliyor ve uzun vadede depresyon ile anksiyete belirtilerinin artmasına neden olabiliyor.

Bilim insanlarına göre ırkçılığın etkileri yalnızca kısa süreli duygusal tepkilerle sınırlı değil. Uzun süreli ve sistematik ayrımcılık, “ırksal travma” olarak tanımlanan psikolojik bir yük oluşturabiliyor ve bazı vakalarda travma sonrası stres bozukluğuna kadar ilerleyebiliyor.