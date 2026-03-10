onedio
Tarih Açıklanmadı: Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Bayram Haftasında İptal Edildi!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 10:43

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehir'in yeni bölümünün ardından fragman ekrana gelirken fragmanda tarih bulunmaması kafa karıştırdı. Ramazan Bayramı haftasının başlangıcı olan 16 Mart Pazartesi günü yayınlanması beklenen yeni bölüm iptal edildi.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine heyecan yarattı.

Boran nefretinin katlanarak arttığı Uzak Şehir'de yeni bölüm sonrası fragman yayınlansa da fragmanda yayın tarihinin yer almaması dikkat çekti. Yeni bölümü 16 Mart Pazartesi yani Ramazan Bayramı haftasında yayınlanması beklenen Uzak Şehir'in iptal edildiği ve bayram arası verdiği ortaya çıktı.

Uzak Şehir bayram arası mı verdi? Uzak Şehir'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

16 Mart Pazartesi akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümü ertelenen Uzak Şehir'in 54. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi. Uzak Şehir 1 haftalık ara verirse yeni bölüm 23 Mart Pazartesi akşamı yayınlanabilir.

TV Editörü
