Tarih Açıklanmadı: Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Bayram Haftasında İptal Edildi!
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehir'in yeni bölümünün ardından fragman ekrana gelirken fragmanda tarih bulunmaması kafa karıştırdı. Ramazan Bayramı haftasının başlangıcı olan 16 Mart Pazartesi günü yayınlanması beklenen yeni bölüm iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir bayram arası mı verdi? Uzak Şehir'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın