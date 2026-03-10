2-8 Mart Haftasının "Özet"i En Çok İzlenen Yerli Dizileri
Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip etsek de bazı dizilerin özetleri bile muazzam sonuçlar elde ediyor. 2-8 Mart haftasında özet bölümü en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli dizilerin mücadele ettiği haftalık reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 2-8 Mart haftasında TOTAL grubunda özeti en çok izlenen yerli diziler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın