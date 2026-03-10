onedio
Aydın'da Dileklerin Gerçek Olması İçin Pişirilen Adak Yemeği!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
10.03.2026 - 08:39

Ülkemizin her bir yöresi, kendine özgü lezzetlere sahip. Yıllar içerisinde geliştirilen bu lezzetler, kimi zaman kalabalık iftar sofralarına kimi zaman düğün yemeklerine kimi zaman da bir hayale eşlik ediyor!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan 'bolama aşı' bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılıyor.

Dileklerin gerçekleşmesi için pişirilen yemek: Bolama aşı.

Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor. Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor. Yemeği yapan kişinin hayalinin de hem kendi iyiliği hem de diğer kişilerin duası ile gerçekleşeceğine inanılıyor.

Modern şehir hayatı ve değişen yaşam koşulları bu geleneği son yıllarda daha çok kırsal mahallelerle ya da özel günlerle sınırlı tutuyor. Halk arasında 'bolama aşı' olarak bilinen bu yemek 'adak yemeği' olarak da anılıyor.

Güzel bir anlamı olan bu yemek aynı zamanda çok besleyici ve oldukça lezzetli!

Peki adak yemeği, yani bolama aşı nasıl yapılır?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin,  bu yemeğin yapılışını AA muhabirine anlattı. Sezgin, 'Etin kendi öz suyuyla pişen bir pilavın lezzetsiz olma şansı yok. Bu, sabırla pişen özel bir lezzet.'  dedi.

İşte bolama aşı tarifi;

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti

  • 1 su bardağı nohut (Akşamdan ıslatılmış)

  • 500 gram arpacık soğanı

  • 2-3 diş sarımsak (İrice dövülmüş)

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 domates ve 3 sivri yeşil biber

  • 6 su bardağı pirinç

  • 2 litre su

  • 2 yemek kaşığı salça

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Et, arpacık soğanı, sarımsak, tuz, karabiber, salça, yağ, doğranmış domates, biber, akşamdan ıslatılmış nohut derin bir kap içerisinde karıştırılır.

2. Üzerine iki çatal çapraz şekilde konulup derin büyük bir tepsiye çevrilir.

3. Dışında iki üç parça et ve nohut bırakılır ki yemeğin piştiği anlaşılsın. İçerisine iki litreye yakın su konur.

4. Tencerenin üstüne taş konur.

5. Su kaynamaya başladıktan sonra yemek altı kısılarak pişirilmeye devam edilir.

6. Nohut ve et yumuşayınca pirinç eklenir.

7. Pilav piştikten sonra tencerenin üzerindeki ağırlık alınır.

8. Bolama aşı, 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.

