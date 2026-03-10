Büyük Tehlike Kapıda, İngiltere Çöküyor! Gıda Politikaları Uzmanından 'Gıda Krizi' Uyarısı

Gıda politikaları alanında otorite kabul edilen Profesör Tim Lang tarafından hazırlanan son rapor, ada ülkesinin beslenme ihtiyacını karşılama noktasında dışa bağımlılığının tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Ülke, kendi gıda ihtiyacının yalnızca %54’ünü üretebilirken, bu oran komşuları Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde stratejik gıda stoklarını elden çıkaran İngiltere’nin, bugün olası bir tedarik kesintisinde savunmasız kalacağı vurgulanıyor.

Sistemin en zayıf halkasını ise lojistik ağındaki aşırı merkezileşme oluşturuyor. Ülke genelindeki 12 binden fazla süpermarketin tüm ikmali, sadece 131 dağıtım noktası üzerinden sağlanıyor. Bu durum, siber saldırılar veya drone tabanlı fiziksel müdahaleler karşısında gıda akışının bir anda durması anlamına geliyor. Verimlilik odaklı kurulan bu sistemin, günümüzün karmaşık güvenlik tehditlerine karşı büyük bir 'darboğaz' yarattığını belirten Profesör Lang, hükümete acil bir 'Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık Yasası' çıkarılması çağrısında bulunuyor. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’daki tarım alanlarının iklim krizi nedeniyle verimsizleşmesi, taze meyve ve sebze konusunda ithalata mahkum olan Birleşik Krallık için süpermarket raflarının boşalması riskini her geçen gün artırıyor. Mevcut tablo, küçük bir arz sorununun bile ülkede gıda isyanlarını tetikleyebilecek bir barut fıçısı yarattığını gösteriyor.