Büyük Tehlike Kapıda, İngiltere Çöküyor! Gıda Politikaları Uzmanından 'Gıda Krizi' Uyarısı
Birleşik Krallık’ın gıda güvenliği konusunda ciddi bir risk altında olduğu ve olası iklim krizleri ile savaş senaryolarına karşı acilen gıda stoklamaya başlaması gerektiği bildirildi. Uzmanlar, ülkenin yerli üretim kapasitesinin yetersizliği ve lojistik ağındaki kırılganlıklar nedeniyle toplumsal huzursuzlukların eşiğine gelinebileceği konusunda hükümeti uyarıyor.
Birleşik Krallık, küresel ısınmanın yarattığı doğa olayları ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde gıda krizi riskiyle karşı karşıya.
