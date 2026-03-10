onedio
Büyük Tehlike Kapıda, İngiltere Çöküyor! Gıda Politikaları Uzmanından 'Gıda Krizi' Uyarısı

Ali Can YAYCILI
10.03.2026 - 07:34

Birleşik Krallık’ın gıda güvenliği konusunda ciddi bir risk altında olduğu ve olası iklim krizleri ile savaş senaryolarına karşı acilen gıda stoklamaya başlaması gerektiği bildirildi. Uzmanlar, ülkenin yerli üretim kapasitesinin yetersizliği ve lojistik ağındaki kırılganlıklar nedeniyle toplumsal huzursuzlukların eşiğine gelinebileceği konusunda hükümeti uyarıyor.

Kaynak: The Guardian

Birleşik Krallık, küresel ısınmanın yarattığı doğa olayları ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde gıda krizi riskiyle karşı karşıya.

Gıda politikaları alanında otorite kabul edilen Profesör Tim Lang tarafından hazırlanan son rapor, ada ülkesinin beslenme ihtiyacını karşılama noktasında dışa bağımlılığının tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Ülke, kendi gıda ihtiyacının yalnızca %54’ünü üretebilirken, bu oran komşuları Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde stratejik gıda stoklarını elden çıkaran İngiltere’nin, bugün olası bir tedarik kesintisinde savunmasız kalacağı vurgulanıyor.

Sistemin en zayıf halkasını ise lojistik ağındaki aşırı merkezileşme oluşturuyor. Ülke genelindeki 12 binden fazla süpermarketin tüm ikmali, sadece 131 dağıtım noktası üzerinden sağlanıyor. Bu durum, siber saldırılar veya drone tabanlı fiziksel müdahaleler karşısında gıda akışının bir anda durması anlamına geliyor. Verimlilik odaklı kurulan bu sistemin, günümüzün karmaşık güvenlik tehditlerine karşı büyük bir 'darboğaz' yarattığını belirten Profesör Lang, hükümete acil bir 'Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık Yasası' çıkarılması çağrısında bulunuyor. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’daki tarım alanlarının iklim krizi nedeniyle verimsizleşmesi, taze meyve ve sebze konusunda ithalata mahkum olan Birleşik Krallık için süpermarket raflarının boşalması riskini her geçen gün artırıyor. Mevcut tablo, küçük bir arz sorununun bile ülkede gıda isyanlarını tetikleyebilecek bir barut fıçısı yarattığını gösteriyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
