onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Donald Trump’ın Bir Sözü Piyasayı Salladı: Rekor Kıran Petrol Bu Kez Dip Yaptı

Donald Trump’ın Bir Sözü Piyasayı Salladı: Rekor Kıran Petrol Bu Kez Dip Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2026 - 08:34

Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken petrol fiyatları sert bir ters köşe yaptı. Gün içinde 119 dolar seviyelerini test ederek zirveyi gören Brent petrol, ABD kanadından gelen 'savaş' açıklamalarının ardından hızla 90 dolar bandının altına çekildi. İşte piyasaları altüst eden o kritik gelişmenin detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası enerji piyasalarında son yılların en hareketli saatleri yaşanıyor.

Uluslararası enerji piyasalarında son yılların en hareketli saatleri yaşanıyor.

Güne rekor yükselişlerle başlayan petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik risklere dair iyimser açıklamalarıyla birlikte sert bir düşüşe geçti. Sabah saatlerinde 119,50 dolar seviyesine kadar tırmanarak 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşı döneminden bu yana en yüksek noktasına ulaşan Brent ham petrolün varil fiyatı, gelen satış baskısıyla önce 98 dolara, ardından 90 doların altına geriledi. Benzer bir tablo ABD hafif petrolünde (WTI) de görüldü; 119 dolar sınırından dönen WTI fiyatları hızla 85 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Piyasalardaki bu ani yön değişikliğinin arkasında yatan temel neden, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar oldu.

Piyasalardaki bu ani yön değişikliğinin arkasında yatan temel neden, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar oldu.

ABD Başkanı Trump’ın katıldığı bir televizyon programında İran ile yaşanan gerilime değinerek, askeri operasyonların büyük ölçüde tamamlandığına inandığını söylemesi yatırımcıların endişelerini yatıştırdı. Trump’ın, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını savunması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik planlarından bahsetmesi, enerji arzına yönelik korkuları azalttı. Ayrıca Trump, nükleer tehdidin zayıflamasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki bu gevşemenin devam edebileceği sinyalini vererek piyasaların sakinleşmesinde kilit rol oynadı.

Trump rahat durmadı, İran’ı yine tehdit etti!

Trump rahat durmadı, İran’ı yine tehdit etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan '20 kat daha sert' karşılık vereceğini belirtti.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Trump, 'Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır.' ifadelerini kullandı. İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin 'kolayca yok edilebilecek hedefleri' vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir 'ABD hediyesi' olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, 'Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum.' açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın