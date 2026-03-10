Donald Trump’ın Bir Sözü Piyasayı Salladı: Rekor Kıran Petrol Bu Kez Dip Yaptı
Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken petrol fiyatları sert bir ters köşe yaptı. Gün içinde 119 dolar seviyelerini test ederek zirveyi gören Brent petrol, ABD kanadından gelen 'savaş' açıklamalarının ardından hızla 90 dolar bandının altına çekildi. İşte piyasaları altüst eden o kritik gelişmenin detayları.
Uluslararası enerji piyasalarında son yılların en hareketli saatleri yaşanıyor.
Piyasalardaki bu ani yön değişikliğinin arkasında yatan temel neden, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar oldu.
Trump rahat durmadı, İran’ı yine tehdit etti!
