Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Yeni Görevi Belli Oldu
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devlerinden Fairfax Financial Holdings bünyesinde üst düzey bir göreve getirildiği açıklandı. Şubat 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Hafize Gaye Erkan'ın iki yıldır almaya devam ettiği başkanlık maaşı geçtiğimiz ay sona ermişti.
Merkez Bankası Başkanlığı görevi 2023 yılının Şubat atında sona eren Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu.
