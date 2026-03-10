onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Yeni Görevi Belli Oldu

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Yeni Görevi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2026 - 06:23

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devlerinden Fairfax Financial Holdings bünyesinde üst düzey bir göreve getirildiği açıklandı. Şubat 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Hafize Gaye Erkan'ın iki yıldır almaya devam ettiği başkanlık maaşı geçtiğimiz ay sona ermişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkez Bankası Başkanlığı görevi 2023 yılının Şubat atında sona eren Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu.

Merkez Bankası Başkanlığı görevi 2023 yılının Şubat atında sona eren Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu.

Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanadalı Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı.

Fairfax’ın yıllık finansal raporunda yer alan bilgilere göre, Erkan göreve 2025 yılının sonlarında başladı. Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.

Fairfax ne iş yapıyor?

Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings, ağırlıklı olarak mal ve kaza sigortacılığı ile reasürans alanında faaliyet gösteren ve bu alanlarla bağlantılı yatırım yönetimi hizmetleri sunan bir holding olarak faaliyet gösteriyor. 1985 yılında Prem Watsa tarafından kurulan Fairfax’ın merkezi Kanada’da bulunuyor. Şirket, bugün küresel ölçekte ticari sigorta ve reasürans alanında faaliyet gösteren önemli gruplardan biri olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın