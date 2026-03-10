onedio
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 14 - 15 Mart Aileniz İçin Çok Eğlenceli Geçecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 06:41

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 14-15 Mart'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ağaçların Sırrı (Gölge Oyunu) – Geleneksel Türk gölge tiyatrosu. 14 Mart 2026 Cumartesi, 14:30

  • Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi. 5–10 yaş; Ücretsiz (Beylikdüzü Belediyesi sitesi üzerinden “Ücretsiz Bilet Al” sistemi ile kayıt). Doğaya duyarlı interaktif bir hikâyedir. Tiyatrocu Mehmet Boyraz yönetiminde çocukları doğa sevgisiyle buluşturan bir gölge oyunu; ağaçların korunması temasını işler.

Miyav (Kukla Tiyatrosu) – 14 Mart 2026 Cumartesi, 14:00

  • Küçükçekmece Atakent Kültür ve Sanat Merkezi. 5+ yaş (kukla tiyatrosu). Biletli (Bilet almak için Kültür/Sanat kanalına bakınız). Arjantinli ustaların kuklalarıyla sahnelenen sıcak bir aile oyunu. Arjantinli kukla ustası Tito Lorefice’in yönetimindeki bu gösteride, iki insan ile iki kedi karakterinin yolları kesişir. Küçük tesadüflerin büyük dostluklara dönüşmesini anlatan neşeli, müzikli bir kukla oyunu.

Güldüy Güldüy Show Çocuk (Komedi) – 14 Mart 2026 Cumartesi, 16:00.

  • Beşiktaş Kültür Merkezi. Aile/çocuk oyunu. Esprili skeçlerden oluşan, interaktif bir çocuk tiyatro gösterisidir. Ezo Sunal moderatörlüğünde dönüyor; kardeş kavgası, ev kazaları, karne günü gibi eğlenceli günlük durumları komik dille işler. Şekilli kuklalar yerine oyuncularla sahnelenir; çocuk ve ebeveyn kahkahaları garanti.

Susam Sokağı: Kurabiye Operasyonu (Kukla Oyunu) – 15 Mart 2026 Pazar, 13:00 ve 15:00

  • Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi. 2+ yaş. Şarkılı, kuklalı neşeli bir sahne gösterisidir. Sesame Street karakterleriyle dostluk, yardımlaşma, paylaşma temalı interaktif kukla müzikali. Müzik, dans ve komedi dolu sahnelerde, kahkaha ve eğlence dolu “çocuk oyunu” formatındadır

Benim Küçük Yıldızım – Kağıthane Sadabad Sahnesi (15 Mart 2026, Pazar 12:00 & 15:00). 

  • Yaş 3+. Ücretli. Küçük bir kız, kayan bir yıldızı takip ederek onunla arkadaş olur ve sevgiyle tanışır

Rüya – Ümraniye Sahnesi (15 Mart 2026, Pazar 15:00 seansı). 

  • Yaş 5+. Ücretli. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Özgür, hayvan dostlarını rüyasında görüp onları özgürleştirmeye karar verir

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim – Sinema salonlarında (13 Mart’ta vizyona girdi, hafta sonu gösterimleri devam ediyor). 

  • Animasyon, aile filmi. Ücretli (sinema bileti). Dedektif Reptır ve kahraman ekibi “şimdiye kadarki en büyük maceralarına atılır”. Bu yeni yerli animasyonda çocuklar kahramanlarla birlikte gizemli bir serüvene tanıklık eder.

Hoplayanlar (Hoppers) – Sinema salonlarında (6 Mart’ta vizyona girdi, hafta sonu gösterimleri devam ediyor). 

  • Animasyon, komedi-macera; 6 yaş ve üzeri. Bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde, bir kızın bilinci bir kunduz robotuna aktarılır. Hoplayanlar bu sayede hayvanlarla iletişim kurma serüvenini konu alır. 

SineBüs – Gezici Çocuk Sineması – 14 Mart 2026 Cumartesi (Arnavutköy) ve 15 Mart 2026 Pazar (Sultangazi)

  • Farklı açık mekanlarda ücretsiz animasyon film gösterimleri. Tüm yaşa uygun; katılım ücretsiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gezici sinema projesi SineBüs kapsamında köy ve park gibi kamusal alanlarda çocuklara sinema imkânı sunuluyor. Hafta sonu Arnavutköy ve Sultangazi’de gerçekleştirilecek SineBüs seanslarında çocuklar açık havada ücretsiz animasyon filmi izleyecek.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

Ramazan Kandili Yapım Atölyesi – 14 Mart 2026 Cumartesi, 13:00–14:00

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi (Edirnekapı). 6+ yaş. Ücretsiz. Çocuklar kendi ramazan kandillerini tasarlayıp yapacaklar. Sıradışı ramazan geleneklerinden ilham alan bu atölyede çocuklar, renkli kâğıt ve süslerle kişisel ramazan kandili (fener) üretirler.

Gelenekten Geleceğe Tasvir Atölyesi – 14 Mart 2026 Cumartesi, 14:00–15:00

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi. 6+ yaş. Ücretsiz. Geleneksel şekilli şekerlemeler ve bezilere bezeme teknikleri ile taç ve desen tasarlama atölyesi. Çocuklar ramazan ve geleneksel motiflerden yola çıkarak sanatsal tasvirler yapar; el becerilerini ve sanatsal algılarını geliştirirler.

Minik Gölge Oyunu Atölyesi – 14 Mart 2026 Cumartesi, 15:00–16:00

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi. 6+ yaş. Ücretsiz. Küçük gruplar halinde kendi gölge kuklalarını hazırlayan çocuklar basit hikâyeleri sahneye yansıtacak. Katılımcılar kendi el kuklalarını tasarlayıp süsler; ardından kısa, minik bir gölge oyunu sunarak el-göz koordinasyonunu ve dramatik anlatımı öğrenirler.

Bayram Harçlık Cüzdanı Atölyesi – 14 Mart 2026 Cumartesi, 15:00–16:00.

  • İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü. 5+ yaş. Ücretsiz. Çocukların bayramda para biriktirmesi için el yapımı bir cüzdan tasarlanır. Minik ziyaretçiler renkli kâğıt, keçeler ve pullarla küçük cüzdanlar yaparak el becerilerini geliştirir. 

Balondan Hayvan Figürleri Atölyesi – 15 Mart 2026 Pazar, 15:00–16:00.

  • İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü. 5+ yaş. Ücretsiz. Balonlarla hayvan şekilleri modelleme atölyesi. Çocuklar farklı balonları bükerek hayvan figürleri oluşturur; böylece temel geometri ve el becerileriyle eğlenceli zaman geçirir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

Panorama 1453 Tarih Müzesi – Ramazan Kandil Yapım Atölyesi (14 Mart 2026, 13:00). 

  • Ücretsiz. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un fethini anlatan bu müzede, çocuklar kendi ramazan kandillerini tasarlayıp üreteceği bir etkinlik düzenleniyor. (Aynı gün 14:00’da “Gelenekten Geleceğe Tasvir Atölyesi” ve 15:00’da “Minik Gölge Oyunu Yapım Atölyesi” de vardır.)

İstanbul Oyuncak Müzesi – Mehmet Erbil ile Yaratıcı Drama-Masal Atölyesi (15 Mart 2026, Pazar 11:00). 

  • 4–6 yaş. Ücretli (4 haftalık seri 8.500 TL). Çocuklar bu atölyede sabit senaryolar olmadan, drama yoluyla kendi masallarını oluşturur ve oynar. Bu sayede dil ve empati gelişimi desteklenir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Temalı Parklar ve Eğlence Merkezlerine Gidilmeli?

Nickelodeon Play! Tersane İstanbul – Tersane İstanbul (Haliç) (14-15 Mart 2026, Cumartesi-Pazar 10:00–22:00). 

  • Her yaş. Ücretli (biletli). Tamamen kapalı bu eğlence merkezinde, SüngerBob, Dora, PAW Patrol, Ninja Kaplumbağalar gibi Nickelodeon karakterleriyle etkileşimli oyun alanları ve 5D uçuşlu sinema salonu bulunur. Çocuklar, Bikini Bottom, Dora’nın Ormanı, Adventure Bay gibi tematik alanlarda oyun oynayabilir.

Vialand Tema Park (İsfanbul) – Eyüpsultan (14-15 Mart 2026, Cumartesi-Pazar 11:00–21:00). 

  • Her yaş. Ücretli. İstanbul’un büyük lunaparklarından biri olan Vialand, hız trenleri, dönme dolap, su kaydırakları ve çocuklara uygun karuseller sunar. (Web sitesinde bilet fiyatları ve kampanyalar duyurulmaktadır.)

Babalu Park (Babalu Active Park) – Başakşehir (14-15 Mart 2026, Cumartesi-Pazar 10:00–22:00). 

  • 3–12 yaş önerilir. Ücretli. Geniş bir alana kurulu iç mekân oyun parkında tüneller, engeller, kaydıraklar ve şişme oyun üniteleri ile çocuklar enerjilerini atar; ailelere kafe hizmeti de mevcuttur. Yorumlara göre “çeşitli tünel, engel ve kaydıraklarla dolu” eğlenceli bir alan sunmaktadır
