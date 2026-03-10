Milli Eğitim Bakanı’ndan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisinde Dans Eden Çocuk Hakkında Açıklama

Son günlerin en popüler konularından biri olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ağrı'da bir köy okulunun bahçesinde yapılan bir etkinlik sırasında çalınan ilahi sırasında dans etmeye başlayan küçük kızın görüntüleri de sosyal medyada hem Türkiye’de hem de globalde viral haline geldi.

Okul bahçesinde çekilen ve viral haline gelen bu görüntü, Milli Eğitim Bakanı yusuf Tekin’e izletildi ve yorumu istendi. 24 TV’de katıldığı programda görüntüleri izleyen Yusuf Tekin, çocuklara bazı konuların dayatıldığı eleştirilerine cevap vererek ““Ne dayatması? Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?” İfadelerini kullandı.