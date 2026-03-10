Milli Eğitim Bakanı’ndan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisinde Dans Eden Çocuk Hakkında Açıklama
Ağrı'da bir köy okulunun bahçesinde 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi eşliğinde dans eden minik kız çocuğu, 24 TV canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu. Çocuk ve yaptığı dans hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?” dedi.
Bir okulda “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisinde dans eden küçük kızın görüntüleri Milli Eğitim Bakanı’na soruldu.
