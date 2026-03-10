onedio
Milli Eğitim Bakanı’ndan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisinde Dans Eden Çocuk Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2026 - 06:53

Ağrı'da bir köy okulunun bahçesinde 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi eşliğinde dans eden minik kız çocuğu, 24 TV canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu. Çocuk ve yaptığı dans hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?” dedi.

Bir okulda “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisinde dans eden küçük kızın görüntüleri Milli Eğitim Bakanı’na soruldu.

Son günlerin en popüler konularından biri olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ağrı'da bir köy okulunun bahçesinde yapılan bir etkinlik sırasında çalınan ilahi sırasında dans etmeye başlayan küçük kızın görüntüleri de sosyal medyada hem Türkiye’de hem de globalde viral haline geldi. 

Okul bahçesinde çekilen ve viral haline gelen bu görüntü, Milli Eğitim Bakanı yusuf Tekin’e izletildi ve yorumu istendi. 24 TV’de katıldığı programda görüntüleri izleyen Yusuf Tekin, çocuklara bazı konuların dayatıldığı eleştirilerine cevap vererek ““Ne dayatması? Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?” İfadelerini kullandı.

İşte tüm dünyada viral olan o görüntüler...

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
