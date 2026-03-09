onedio
Dubai'yi Terk Eden Zenginler Evcil Hayvanlarını da Sokaklara Terk Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
09.03.2026 - 21:53

Orta Doğu’daki gerilim ve füze saldırıları nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen bazı yabancılar, Dubai’de evcil hayvanlarını bırakmak zorunda kaldı. Hayvan koruma kuruluşları ve veterinerler, son günlerde terk edilen hayvan sayısında ciddi artış olduğunu bildiriyor.

Son günlerde birçok terk etme ihbarı geliyor.

Dubai’de faaliyet gösteren K9 Friends Dubai, Batı basınına yaptığı açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların başta köpekler olmak üzere evcil hayvanlarını merkezlerine bırakma taleplerinin kendilerini zor durumda bıraktığını açıkladı. Kuruluş, terk edilmiş yavru köpeklerle ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti.

Dubai’de çeşitli hayvan örgütlerinde gönüllü olarak çalışan Claire Hopkins ise barınakların kapasitesinin dolduğunu ve finansal olarak büyük baskı altında olduklarını söyledi.

Yanında götürmek isteyenler için de birçok zorluk var.

Hopkins, “Bazı sahipler panik içinde. Burası 200 farklı milletten insanın yaşadığı bir yer. Bazıları sahiplendikleri hayvanları geri vermek istiyor, bazı köpekler ise terk edilmeye başladı” dedi.

Hopkins, havayollarının şu anda hayvan kabul etmediğini veya çok sınırlı hizmet verdiğini, kuduz aşısı yaptırmak isteyenlerin ise seyahatlerini en az üç hafta ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Bazı veterinerlere ötenazi talepleri geldiğini, çoğunun hayvanları barınaklara yönlendirdiğini ancak barınakların zaten dolu olduğunu vurguladı.

"İki köpek çölde vurulmuş"

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde Six Hounds barınağını işleten Güney Afrikalı Anso Stander, basına yaptığı açıklamada terk edilen hayvanlarla ilgili çok sayıda mesaj aldıklarını belirtti.

Stander, “Sadece bir günde 27 mesaj aldım. İnsanlar ülkeden ayrıldıklarını ve hayvanlarını almazsak bırakacaklarını söylüyor. Ülkeden ayrılmaya çalışan ve 20 kedisi olan insanlar var” dedi.

Stander ayrıca BAE ile Umman arasındaki çölde iki köpeğin vurulduğunu ifade etti. Hayvanların kriz dönemlerinde sessizce acı çektiğini vurgulayan Stander, acil barınak alanı, personel, mama ve veteriner masrafları için destek çağrısında bulundu. “Bu bencilce ve vicdansızca. Panik yapmak için hiçbir neden yok. Hükümetin durumu kontrol altında tuttuğunu söyleyebilirim” dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
