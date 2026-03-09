Dubai'yi Terk Eden Zenginler Evcil Hayvanlarını da Sokaklara Terk Ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde Six Hounds barınağını işleten Güney Afrikalı Anso Stander, basına yaptığı açıklamada terk edilen hayvanlarla ilgili çok sayıda mesaj aldıklarını belirtti.

Stander, “Sadece bir günde 27 mesaj aldım. İnsanlar ülkeden ayrıldıklarını ve hayvanlarını almazsak bırakacaklarını söylüyor. Ülkeden ayrılmaya çalışan ve 20 kedisi olan insanlar var” dedi.

Stander ayrıca BAE ile Umman arasındaki çölde iki köpeğin vurulduğunu ifade etti. Hayvanların kriz dönemlerinde sessizce acı çektiğini vurgulayan Stander, acil barınak alanı, personel, mama ve veteriner masrafları için destek çağrısında bulundu. “Bu bencilce ve vicdansızca. Panik yapmak için hiçbir neden yok. Hükümetin durumu kontrol altında tuttuğunu söyleyebilirim” dedi.