Araçlarda Bir Yasak Daha: Multimedya Ekranı Taktıranlar da Ceza Ödeyecek

APP plaka uygulamasının ardından vatandaşlar şimdi de araç içi ekran cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Peki sonradan takılan ekranlar yasak mı, hangileri kapsamda ve cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenleme, özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek donanımları hedef alıyor. Türkiye’de 30 milyona yaklaşan motorlu taşıtın bulunduğu yollarda, son yıllarda popülerleşen büyük tablet tipi ekranlar ve ön konsola uygun olmayan cihazlar kazalara davetiye çıkarıyor ve yeni kuralla artık bunlar da denetim kapsamına alınacak.