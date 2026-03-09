onedio
Araçlarda Bir Yasak Daha: Multimedya Ekranı Taktıranlar da Ceza Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 20:00

APP plaka uygulamasının ardından vatandaşlar şimdi de araç içi ekran cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Peki sonradan takılan ekranlar yasak mı, hangileri kapsamda ve cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenleme, özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek donanımları hedef alıyor. Türkiye’de 30 milyona yaklaşan motorlu taşıtın bulunduğu yollarda, son yıllarda popülerleşen büyük tablet tipi ekranlar ve ön konsola uygun olmayan cihazlar kazalara davetiye çıkarıyor ve yeni kuralla artık bunlar da denetim kapsamına alınacak.

Multimedya ekranları için de ceza uygulanacak ancak bazıları kapsam dışında kalacak.

Yeni düzenlemeyle trafik polisleri, sürücünün görüş alanını kapatan veya standartlara uygun şekilde monte edilmeyen ekranları doğrudan kural ihlali sayacak.

Sürücülerin kafasını karıştıran en önemli nokta ceza sınırlarıyla ilgili. Fabrika çıkışlı orijinal donanımlar ile sonradan takılan sistemler arasında net bir fark bulunuyor. Apple CarPlay veya Android Auto destekli, navigasyon, müzik ve telefon görüşmesi gibi temel sürüş asistanı işlevleri sunan standart cihazlar ise yasal sınır içinde kalıyor.

Trafikten men kararı bile gelebilir.

Ancak sürüş sırasında video oynatan, ön cam görüşünü engelleyen veya konsoldan taşan amatör montajlı ekranlara ceza uygulanacak. Yeni yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı kalmayıp aracı trafikten men etmeye kadar uzanıyor. Trafik ekipleri denetimde sistemin tehlikeli olduğunu tespit ederse hem cezai işlem uygulayacak hem de aracı otoparka çekecek.

Kural İhlali (2026 Trafik Kanunu) ve Yaptırımlar:

  • Standart dışı / görüşü kapatan ekran kullanımı → 21.000 TL para cezası

  • Trafiği tehlikeye atan görüntü/ses sistemi → 30 gün trafikten men

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
