“Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisiyle Gündem Olan Celal Karatüre’nin Davetlerden İstediği Ücret Belli Oldu
Seslendirdiği “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle bir gecede geniş kitlelere ulaşan ve sosyal medyayı adeta kasıp kavuran Celal Karatüre, Ramazan ayındaki iftar programları için talep ettiği dudak uçuklatan ücretle gündem oldu. Karatüre’nin iftar programlarından ayrı tanıtım organizasyonlarından ayrı ücret talep ettiği iddia edildi.
"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle sosyal medyada fırtınalar estiren ve kısa sürede fenomene dönüşen Celal Karatüre, bu kez sanatı değil, ticari talepleriyle konuşuluyor.
