“Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisiyle Gündem Olan Celal Karatüre’nin Davetlerden İstediği Ücret Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 13:47 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 13:50

Seslendirdiği “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle bir gecede geniş kitlelere ulaşan ve sosyal medyayı adeta kasıp kavuran Celal Karatüre, Ramazan ayındaki iftar programları için talep ettiği dudak uçuklatan ücretle gündem oldu. Karatüre’nin iftar programlarından ayrı tanıtım organizasyonlarından ayrı ücret talep ettiği iddia edildi. 

Kaynak: Yeni 100 Yıl Magazin

"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle sosyal medyada fırtınalar estiren ve kısa sürede fenomene dönüşen Celal Karatüre, bu kez sanatı değil, ticari talepleriyle konuşuluyor.

Popülerliğinin zirvesinde olan genç ismin, yardım amacıyla düzenlenen bir iftar yemeğine katılım göstermek için tam 300 bin TL talep ettiği öne sürüldü. Magazin dünyasında gündem olan iddialara göre Karatüre'nin fiyat tarifesi bununla da sınırlı kalmıyor; tanıtım odaklı organizasyonlarda boy göstermek için istediği rakamın yarım milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Gündem olan bu rakamlar, fenomen ismin ailesini de açıklamaya yapmak zorunda bıraktı. Daha önce oğlunun finansal başarısı hakkında konuşan baba Sezgin Karatüre, kazancıyla ilgili, elde edilen gelirin hayırlı olması durumunda kendilerine ulaşmasını, aksi halde hiç gelmemesini dilediğini ifade etmişti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
