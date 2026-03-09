“Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” İlahisiyle Gündem Olan Celal Karatüre’nin Davetlerden İstediği Ücret Belli Oldu

Popülerliğinin zirvesinde olan genç ismin, yardım amacıyla düzenlenen bir iftar yemeğine katılım göstermek için tam 300 bin TL talep ettiği öne sürüldü. Magazin dünyasında gündem olan iddialara göre Karatüre'nin fiyat tarifesi bununla da sınırlı kalmıyor; tanıtım odaklı organizasyonlarda boy göstermek için istediği rakamın yarım milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Gündem olan bu rakamlar, fenomen ismin ailesini de açıklamaya yapmak zorunda bıraktı. Daha önce oğlunun finansal başarısı hakkında konuşan baba Sezgin Karatüre, kazancıyla ilgili, elde edilen gelirin hayırlı olması durumunda kendilerine ulaşmasını, aksi halde hiç gelmemesini dilediğini ifade etmişti.