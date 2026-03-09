MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Denizli'de Şiddetli Deprem: Ege'de Birçok Şehirde Hissedildi!

Denizli'de Şiddetli Deprem: Ege'de Birçok Şehirde Hissedildi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 09:31 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 10:08

Ege'de birçok şehirde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; 5.1 büyüklüğündeki deprem Denizli’de yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem başta okul ve hastaneler olmak üzere büyük korku ve paniğe neden oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem başta okul ve hastaneler olmak üzere büyük korku ve paniğe neden oldu.

AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı.

Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD’dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 deprem Aydın’da da hissedildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 deprem Aydın’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Aydın ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle Aydın'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın