İspanyol Paça Pantolona İspanyollar Ne Diyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 10:36

Türkiye İspanya arasındaki dostluk, son günlerde sosyal medyanın gündeminde. Hal böyle olunca yemeklerimizden tutun da kıyafetlerimize kadar pek çok konu karşılıklı ele alındı. Bu konulardan bir tanesi de bizde 'ispanyol paça' denen pantolon türü oldu!

Meğer İspanyollar, bizim bu pantolon türüne ispanyol paça dediğimizi bilmiyormuş. Peki ama onlar ne diyor? 👀

İspanyol paça ismi nereden geliyor?

İspanyol paça pantolonlar, dolaplarımızın vazgeçilmez bir parçası. Zaman zaman modası geçmiş gibi hissettirseler de gün geliyor ve yeniden moda olmayı başarıyorlar. Özellikle 80'li yıllarda herkesin üstünde gördüğümüz bu pantolonlar, aslında tüm dünyada oldukça yaygın.

Türkiye’de 70’li yıllardan bugüne popüler olan, dizden aşağısı genişleyerek inen pantolonlara hepimiz 'İspanyol paça' diyoruz. 

Elbette bunun sebebi de İspanyol flamenko dansçılarının giydiği geniş ve hareketli kostümlerin Türk modasında bıraktığı iz.

Peki İspanyollar ispanyol paçaya ne diyor?

Bir İspanyolla karşılaşıp ona 'ispanyol paça' pantolon derseniz muhtemelen size boş bir ifadeyle bakacaktır. Çünkü İspanyollar bu pantolona'pantalones de campana' diyor. Yani, çan pantolon. Bugün ülkemizde de bazı markaların 'çan pantolon' ismini kullandığını görüyoruz ancak henüz o kadar yaygın değil. Yani İspanyollar, bu pantolona şeklinden dolayı bir isim vermeyi tercih ediyor. Üstelik daha bol paça pantolonlara da 'pantalones pata de elefante' yani 'fil ayağı paça' adı veriliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
