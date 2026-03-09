İspanyol Paça Pantolona İspanyollar Ne Diyor?

Türkiye İspanya arasındaki dostluk, son günlerde sosyal medyanın gündeminde. Hal böyle olunca yemeklerimizden tutun da kıyafetlerimize kadar pek çok konu karşılıklı ele alındı. Bu konulardan bir tanesi de bizde 'ispanyol paça' denen pantolon türü oldu!

Meğer İspanyollar, bizim bu pantolon türüne ispanyol paça dediğimizi bilmiyormuş. Peki ama onlar ne diyor? 👀