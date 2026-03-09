onedio
Salataya Ayçiçek Yağı Dökme Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.03.2026 - 11:33

Dünyada 'Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor?' soruları gündemi domine ederken bazen günlük hayata dair tartışmalar da sert geçebiliyor. Bunların en büyüğüne geçtiğimiz gün şahit olduk. Bir kullanıcının salataya ayçiçek yağı döktüğünü paylaşması bitmeyen bir tartışmaya neden oldu.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Böyle bir şeyi hayatında görmediğini söyleyenler de çıktı.

twitter.com

Tabii işin ekonomik yönü de masaya yatırıldı.

twitter.com

İşin coğrafi olduğunu düşünenler de var.

twitter.com

Durumu kabullenemeyenler de var.

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

