Salataya Ayçiçek Yağı Dökme Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde
Dünyada 'Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor?' soruları gündemi domine ederken bazen günlük hayata dair tartışmalar da sert geçebiliyor. Bunların en büyüğüne geçtiğimiz gün şahit olduk. Bir kullanıcının salataya ayçiçek yağı döktüğünü paylaşması bitmeyen bir tartışmaya neden oldu.
İlk paylaşım şöyleydi;
Böyle bir şeyi hayatında görmediğini söyleyenler de çıktı.
Tabii işin ekonomik yönü de masaya yatırıldı.
İşin coğrafi olduğunu düşünenler de var.
Durumu kabullenemeyenler de var.
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
