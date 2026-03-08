Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bırakırken sosyal medyada elbette akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimileri düştükleri gülünç durumları paylaştı, kimileri de yemekleri mizahına alet etti! Bu haftaya Türkiye İspanya dostluğu damgasını vursa da Ramazanla ilgili komik tweetler de eksik olmadı.

Bakalım bu hafta kimler bizi mizaha doyurmuş? :)