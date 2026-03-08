MART
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
08.03.2026 - 14:59

Koca bir haftayı daha geride bırakırken sosyal medyada elbette akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimileri düştükleri gülünç durumları paylaştı, kimileri de yemekleri mizahına alet etti! Bu haftaya Türkiye İspanya dostluğu damgasını vursa da Ramazanla ilgili komik tweetler de eksik olmadı.

Bakalım bu hafta kimler bizi mizaha doyurmuş? :)

Başlıyoruz! 😂

twitter.com

Herkes bunu sorgulasın;

twitter.com

Harika!

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Oruç bazen başınıza vurur;

twitter.com
Dümenden 🤪

twitter.com

Daha ne yapsın?

Aynısı

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Ramazan özel;

twitter.com
Nasıl yani?

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
