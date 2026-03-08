"Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz?" Deyip Mizahşörlerin Yaratıcılığını Konuşturan Kişi

X, eski adıyla Twitter, hala goygoyun doğup büyüdüğü bir mecra. Haliyle yapılan yaratıcı bir paylaşım, kısa sürede viral olabiliyor. Bu kez bir kullanıcı, X'te var olan bir akımla yeni bir paylaşım yaptı ve sordu: 'Bu alanda ne yapardınız?'

Evdeki atıl alanları değerlendirmeyi seven pek çok X kullanıcısı da vakit kaybetmeden harekete geçti.