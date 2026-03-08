MART
"Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz?" Deyip Mizahşörlerin Yaratıcılığını Konuşturan Kişi

Dilara Bağcı Peker
08.03.2026 - 11:13

X, eski adıyla Twitter, hala goygoyun doğup büyüdüğü bir mecra. Haliyle yapılan yaratıcı bir paylaşım, kısa sürede viral olabiliyor. Bu kez bir kullanıcı, X'te var olan bir akımla yeni bir paylaşım yaptı ve sordu: 'Bu alanda ne yapardınız?'

Evdeki atıl alanları değerlendirmeyi seven pek çok X kullanıcısı da vakit kaybetmeden harekete geçti.

"Bu alanı nasıl değerlendirirdiniz?"

X'in artık bir akım haline gelen bu tarz paylaşımları, sık sık kullanıcılar tarafından farklı görsellerle paylaşılıyor. Elbette yaratıcı cevaplar da gecikmiyor.

Bakalım bu kez nasıl çözümler gelmiş?

👇🏻

"Kadınlar mescidi"

Evdeki kedilerin favorisi olacağından şüphemiz yok.

Ya da...

Lego potansiyelini görenler?

Kimileri yıkmayı tercih etti

👇🏻

👇🏻

Harika!

👇🏻

Cuk oturmuş.

👇🏻

👇🏻

Peki siz olsanız ne yapardınız?

