Gezgin Bilge Kahraman Bize En Yakın Türkçeyi Konuşan Gagavuz Türkleri'nin Günlük Yaşamını Paylaştı

Bugün ana vatanları, Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'dir. Başkentleri ise Komrat. Ayrıca Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan gibi çevre ülkelerde de azınlık olarak bulunuyorlar. Gagavuzlar, Orta Asya'dan veya Anadolu'dan Balkanlar'a geçtikten sonra, o bölgedeki Bizans etkisiyle Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmişler. Gagavuzlar, Türkiye'yi her zaman 'büyük kardeş' olarak görüyolar. Özellikle 90'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in girişimleriyle Moldova içinde özerklik kazanmışlardı.