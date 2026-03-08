MART
Gezgin Bilge Kahraman Bize En Yakın Türkçeyi Konuşan Gagavuz Türkleri'nin Günlük Yaşamını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2026 - 12:06 Son Güncelleme: 08.03.2026 - 12:11

Gagavuz Türkleri, Türk dünyasının en özgün topluluklarından biri. Onları diğer Türk devlet ve topluluklarından ayıran en büyük özellikleri, Hristiyan (Ortodoks) inancına sahip olmaları ve dillerinin Türkiye Türkçesine inanılmaz derecede benzemesi. 

Gezgin Bilge Kahraman Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölgeyi ziyaret etti. Oradaki Türklerin günlük yaşamından kesitler paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTiU4ywigAt/
Peki Gagavuz Türkleri nerede yaşıyor?

Bugün ana vatanları, Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'dir. Başkentleri ise Komrat. Ayrıca Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan gibi çevre ülkelerde de azınlık olarak bulunuyorlar. Gagavuzlar, Orta Asya'dan veya Anadolu'dan Balkanlar'a geçtikten sonra, o bölgedeki Bizans etkisiyle Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmişler. Gagavuzlar, Türkiye'yi her zaman 'büyük kardeş' olarak görüyolar. Özellikle 90'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in girişimleriyle Moldova içinde özerklik kazanmışlardı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
