Toplanın Köye Dönüyoruz: Hayvancılık Yapan Bir Kadın Yaşadığı Lüks Hayatı Paylaştı

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve modern yaşamın getirdiği koşullar, birçok mesleğin geri planla kalmasına sebep oldu. Bunların başında da tarım ve hayvancılık gibi sektörler geliyor. Geleneksel mesleklerden biri olan ve yüzyıllardır insanların geçim kaynağı olan hayvancılık, artık azalan meslekler arasında yerini aldı. Özellikle gençler bu mesleğe oldukça mesafeli.

Hayvancılık yapan bir kadın, yaşadığı lüks hayatı paylaştı. Paylaştığı video herkese hayvancılık konusunda 'Acaba mı?' dedirtti.