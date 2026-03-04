Mutlu Eden Değişimlerden: Bir Doktor Burun Estetiği Yaptığı Hastasının Değişimini Paylaştı

Kaynak: https://x.com/gusholderhaber/status/2...
Günümüzde burun estetiği operasyonları oldukça yaygın. Hatta artık nasıl bir burun istediğimizi bile tercih edebiliyoruz. Burun, yüzümüzün tam merkezinde yer aldığından, bu alanda yapılan her türlü değişiklik, genel görünümümüz üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu yüzden istediğimiz değişim için doğru doktoru bulmak büyük önem taşıyor.
Bir doktor, burun estetiği yaptığı hastasının değişimi paylaştı. Gencin yaşadığı değişim beğeni toplarken, burun estetiği yaptırmayı düşünenlere de cesaret verdi.
Burun estetiğinden istediğimiz sonucu almamız için önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
