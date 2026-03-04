onedio
Mutlu Eden Değişimlerden: Bir Doktor Burun Estetiği Yaptığı Hastasının Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
04.03.2026 - 12:02 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 12:07

Günümüzde burun estetiği operasyonları oldukça yaygın. Hatta artık nasıl bir burun istediğimizi bile tercih edebiliyoruz. Burun, yüzümüzün tam merkezinde yer aldığından, bu alanda yapılan her türlü değişiklik, genel görünümümüz üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu yüzden istediğimiz değişim için doğru doktoru bulmak büyük önem taşıyor. 

Bir doktor, burun estetiği yaptığı hastasının değişimi paylaştı. Gencin yaşadığı değişim beğeni toplarken, burun estetiği yaptırmayı düşünenlere de cesaret verdi.

Burun estetiğinden istediğimiz sonucu almamız için önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Burun estetiğinden istediğimiz sonucu almamız için önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

1. Beklentilerinizi Gerçekçi Tutun

En sık yapılan hata, bir başkasının burnunu (örneğin bir ünlünün fotoğrafını) kendi yüzünüze kopyalamak istemektir. Her burun her yüzde güzel durmaz. Önemli olan 'altın oran' dediğimiz, burnun alın, çene ve elmacık kemikleriyle olan uyumudur. Cilt yapınız (kalın veya çok ince deri), kıkırdak kaliteniz ve önceki operasyonlarınız sonucun sınırlarını belirler.

2. Cerrah Seçimi: 'Güven' En Büyük Kriter

Sadece Instagram fotoğraflarına bakarak karar vermeyin. Cerrahın kulak burun boğaz (KBB) mı yoksa plastik cerrahi uzmanı mı olduğunu, özellikle rinoplasti üzerine ne kadar yoğunlaştığını araştırın. Cerrahınız sizi gerçekten dinliyor mu? Riskleri açıkça anlatıyor mu? Sizinle aynı estetik anlayışına sahip mi? Bu soruların cevabı 'evet' olmalı.

3. Sağlık Geçmişinizi Gizlemeyin

Ameliyatın başarısı, vücudunuzun nasıl iyileştiğiyle doğrudan ilgilidir. Sadece şekil değil, fonksiyon da önemli. Varsa deviasyon (kemik eğriliği) veya et büyümesi sorunlarını mutlaka belirtin. Sigara kullanımı doku iyileşmesini ciddi şekilde geciktirir ve komplikasyon riskini artırır. Ameliyattan en az 2-3 hafta önce bırakmanız hayati önem taşır.

4. Dijital Simülasyona 'Sadece Fikir' Olarak Bakın

Doktorunuzun bilgisayarda yaptığı çalışma, ameliyat sonrası %100 aynı görüntünün garantisi değildir. Bu çalışmalar, doktorunuzla ortak bir dilde buluşmanızı sağlar. 'Çok kavisli istemiyorum' dediğinizde, o kavisin ne kadar olduğunu dijital ortamda görmek yanlış anlaşılmaları önler.

5. İyileşme Sürecine Psikolojik Olarak Hazırlanın

Ameliyattan çıktığınız an mucizevi bir görüntü beklemeyin. Burnun tam şeklini alması kalın derili hastalarda 1.5 - 2 yılı, ince derili hastalarda ise 1 yılı bulabilir. İlk aylardaki şişlikler sizi yanıltmasın. Bu süreçte aynayla fazla barışık olmayıp zamana bırakmak en sağlıklısıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
