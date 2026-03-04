onedio
Uzmanlar Balkonda Çamaşır Kurutanları Uyardı: Hem Kendinize, Hem Kıyafetlere Zarar

Uzmanlar Balkonda Çamaşır Kurutanları Uyardı: Hem Kendinize, Hem Kıyafetlere Zarar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 12:35

Ev ekonomisinde enerji tasarrufu sağlamak ve doğal yöntemlerle kurutma yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olan balkonlar, doğru stratejiler uygulanmadığında ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle şehir hayatının getirdiği çevresel faktörlerin ıslak tekstil ürünleri üzerinde hem hijyenik hem de yapısal hasarlar bıraktığı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Açık havada kurutma işleminin en yaygın hatalarından biri, giysilerin doğrudan ve uzun süreli güneş ışığına maruz bırakılmasıdır.

Güneşin yaydığı güçlü UV ışınları, kumaş liflerindeki boya pigmentlerini parçalayarak renk kaybına yol açarken, yüksek ısı, kumaşın doğal nem dengesini bozarak dokuda sertleşmeye neden oluyor. Uzmanlar, bu zararı minimize etmek adına renkli çamaşırların mutlaka ters çevrilerek asılmasını ve hassas dokulu ürünlerin gölge alanlarda kurutulmasını tavsiye ediyor.

Hava kirliliği alerji riskini büyük ölçüde yükseltiyor.

Trafiğin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde kurutulan çamaşırlar adeta birer 'hava filtresine' dönüşüyor. Nemli kumaş yüzeyine yapışan egzoz dumanı, is ve toz partikülleri temizlendiği düşünülen kıyafetlerde hijyen kaybına yol açıyor. Özellikle bahar aylarında havada uçuşan polenlerin nemli yüzeylere tutunma eğilimi, alerjik rinit ve astım hastaları için ciddi sağlık tehditleri barındırıyor. Uzmanlar, bu dönemlerde polen miktarının azaldığı saat dilimlerinin tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Hijyenik kurutma için yapılması izlenmesi adımlar var.

Hijyenik kurutma için yapılması izlenmesi adımlar var.

Balkonda kurutma işleminin toplumsal huzuru da etkilediğine dikkat çeken yetkililer, su damlaması ve görüntü kirliliği gibi unsurların komşuluk ilişkilerini zedeleyebildiğini vurguluyor. Çamaşırların yüksek devirde sıkılması, hem kuruma süresini kısaltarak bakteri oluşumunu engelliyor hem de alt katlara su sızmasını önlüyor. Ayrıca hava sirkülasyonunu maksimize etmek için çamaşırların aralıklı asılması, 'nem kokusu' olarak bilinen mikroorganizma faaliyetlerinin önüne geçilmesinde en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
