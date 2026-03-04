Uzmanlar Balkonda Çamaşır Kurutanları Uyardı: Hem Kendinize, Hem Kıyafetlere Zarar

Balkonda kurutma işleminin toplumsal huzuru da etkilediğine dikkat çeken yetkililer, su damlaması ve görüntü kirliliği gibi unsurların komşuluk ilişkilerini zedeleyebildiğini vurguluyor. Çamaşırların yüksek devirde sıkılması, hem kuruma süresini kısaltarak bakteri oluşumunu engelliyor hem de alt katlara su sızmasını önlüyor. Ayrıca hava sirkülasyonunu maksimize etmek için çamaşırların aralıklı asılması, 'nem kokusu' olarak bilinen mikroorganizma faaliyetlerinin önüne geçilmesinde en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.