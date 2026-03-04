onedio
İran Gemisine Saldırı: 180 Kişilik Mürettebattan Sadece 30 Kişi Kurtarıldı

İran Gemisine Saldırı: 180 Kişilik Mürettebattan Sadece 30 Kişi Kurtarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 13:25

Sri Lanka açıklarında bulunan bir İran gemisine, denizaltı saldırısı düzenlendi. Gemi 'imdat' çağrısında bulundu, Sri Lanka yardıma gitti. Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden sadece 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, diğer kayıp kişiler için arama çalışmaları başlatıldı.

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, geminin vurulduğunu ve 'imdat' çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

