İran Gemisine Saldırı: 180 Kişilik Mürettebattan Sadece 30 Kişi Kurtarıldı
Sri Lanka açıklarında bulunan bir İran gemisine, denizaltı saldırısı düzenlendi. Gemi 'imdat' çağrısında bulundu, Sri Lanka yardıma gitti. Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden sadece 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, diğer kayıp kişiler için arama çalışmaları başlatıldı.
Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı.
