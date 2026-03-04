onedio
Bir İçerik Üreticisi Markaların "Polyester" Yazmamak İçin Yaptığı Kelime Oyunlarını İfşa Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
04.03.2026 - 13:15

Giydiğimiz kıyafetin içeriği oldukça önemli. Çünkü kıyafet içeriği, sadece üzerimizde ne taşıdığımızla ilgili değil, sağlığımızdan bütçemize, hatta dünyamızın geleceğine kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip. Bu yüzden kıyafet içeriklerini bilmek ve etiketleri doğru bir şekilde okuyabilmek pek çok açıdan çok önemli. 

Bir içerik üreticisi, markaların etiketlere 'polyester' yazmamak için yaptığı kelime oyunlarını tek tek açıkladı. Yaptığı açıklama pek çok kişiyi aydınlattı.

Peki kıyafet etiketi nasıl okunur?

1. Karışım Oranlarına Bak (Yüzde Kuralı)

Etikette sadece lif isimlerini değil, yanlarındaki yüzdeleri kontrol et.

  • İdeal Olan: %100 Pamuk, %100 Yün veya %100 Keten gibi ifadelerdir.

  • Dikkat: Eğer bir ürünün etiketi %80 Polyester, %20 Pamuk diyorsa, o ürün aslında plastik ağırlıklıdır ve pamuğun nefes alan özelliğinden pek faydalanamazsınız.

2. 'Ana Kumaş' ve 'Astar' Ayrımı

Bazen markalar ön yüze büyük harflerle 'Yünlü Karışım' yazar. Ancak etiketin içine baktığında:

  • Dış Kumaş: %20 Yün, %80 Polyester

  • Astar: %100 Polyester olduğunu görebilirsin. Bu durumda aldığın şey aslında yünlü bir kıyafet değil, yün görünümlü bir polyesterdir.

3. Gizemli 'Diğer Lifler' (Other Fibers)

Etikette %5 Diğer Lifler gibi bir ibare görürsen, bu genellikle üretim aşamasında geri dönüştürülmüş veya ne olduğu tam tanımlanmamış düşük kaliteli atık liflerin karışıma katıldığını gösterir.

4. Dokunma ve Yakma Testi (Eğer Alabiliyorsan)

Etiketi okuduktan sonra kumaşı elinle sıkıştır:

  • Doğal Lifler: Pamuk veya keten hemen kırışır ve elinde bir sıcaklık hissi bırakır.

  • Sentetik Lifler: Polyester daha kaygan, soğuk bir his verir ve avucunda sıktığında hemen eski haline döner (kırışmaz).

En Çok Tercih Edilen 'Doğal' Terimler:

Kumaşın daha kaliteli ve sağlıklı olduğunu anlamak için şu isimleri arayabilirsin:

  • Cotton (Pamuk)

  • Wool / Merino (Yün / Merinos Yünü)

  • Silk (İpek)

  • Linen (Keten)

  • Viscose / Rayon (Viskon - Bitkisel kaynaklıdır, sentetiklerden daha iyidir ama %100 doğal değildir.)

